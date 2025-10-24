Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empresas de Carballo avanzan cara un sector turístico máis sostible

O programa C4S aposta por poñer en valor o patrimonio natural e cultural

Unha das sesións formativas do programa CS4 - Carballo.

Unha das sesións formativas do programa CS4 - Carballo. / C. C.

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Empresas carballesas do sector turístico participan no proxecto C4S-Carballo pola sostibilidade, impulsado pola Concellaría de Promoción Económica e Turismo co obxectivo de conseguir "un turismo de calidade que xere valor no noso concello", como sinala o concelleiro da área, Xosé Regueira.

Nas dúas primeiras sesións formativas os participantes abordaron os conceptos chave de sostibilidade vinculados ao turismo e a súa dimensión ambiental. Por diante teñen outras dúas xornadas de traballo para afondar na dimensión social da sostibilidade e na súa integración na organización do negocio.

O programa C4S nace co obxectivo de facilitar e impulsar a integración da sostibilidade como factor diferencial e competitivo nos negocios locais do sector turístico de Carballo, poñendo en valor o patrimonio natural e cultural.

C4S é un programa de difusión, formación, asesoramento, acompañamento e empoderamento para promover e facilitar a transición sostible como fonte de vantaxe competitiva para negocios turísticos.

