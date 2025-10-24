Estudantes de Ribeira e Fisterra brillan en Argallando.gal con proxectos dixitais innovadores
A iniciativa Tech Kids premiou tamén ao gañador global, Alejandro Paz de Barreiros, que presentou un modelo 3D dunha catedral
Os equipos das Aulas CeMIT de Ribeira e Fisterra destacaron na última edición do certame Argallando.gal, unha iniciativa do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e a Xunta que forma parte do programa Tech Kids. Durante o concurso, que busca fomentar o talento dixital entre a mocidade, os estudantes presentaron proxectos que combinan tecnoloxía, creatividade e cultura galega, implicando tamén a comunidade educativa e participación interxeracional.
En Ribeira, dous equipos captaron a atención do xurado: un presentou o videoxogo Camiñando a Santiago, unha aventura gráfica que recrea rutas da cidade con ilustracións propias e niveis interactivos, mentres outro desenvolveu un modelo 3D da fachada da Igrexa de Santa Uxía, coidando cada detalle arquitectónico. Por parte da Aula CeMIT de Fisterra, os proxectos expuxeron iniciativas para preservar e difundir lendas, tradicións e patrimonio do rural galego, empregando distintas ferramentas tecnolóxicas que permitiron crear repositorios de información e experiencias educativas innovadoras.
O gañador global do certame foi Alejandro Paz, da Aula CeMIT de Barreiros (Lugo), quen presentou un modelo 3D dunha catedral clásica destacado pola súa complexidade técnica, o realismo e a coherencia nas formas. Ademais dos proxectos premiados en Ribeira e Fisterra, tamén recibiron recoñecementos equipos de Cuntis e O Vicedo, que desenvolveron traballos de modelado arquitectónico e narración dixital.
O acto de entrega de premios celebrouse no centro Gaiás Tech da Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, e contou coa participación de responsables do CPEIG, da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e dos estudantes premiados. Todos os participantes recibiron material educativo e tecnolóxico, mentres que o gañador global obtivo un cheque de 300 euros destinado á adquisición de bens ou servizos culturais, tecnolóxicos ou educativos.
