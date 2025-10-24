Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO

Evacúan en helicóptero a un menor de 14 años que cayó de un tercer piso en Cabana

Tras recibir las primeras asistencias fue trasladado al hospital de A Coruña

El helicóptero medicalizado aterrizó en el paseo marítimo de Cabana.

El helicóptero medicalizado aterrizó en el paseo marítimo de Cabana. / Helico Santiago

José Manuel Ramos Lavandeira

Cabana

Un menor, de 14 años, resultó herido grave y tuvo que ser evacuado en un helicóptero medicalizado al hospital de A Coruña, tras precipitarse al vacío desde un tercer piso de un edificio en Canduas (Cabana de Bergantiños).

La alerta se activó en torno a las 16.30 horas, y hasta el lugar fueron movilizados profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061, además de agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Cabana.

Al parecer, el joven, que estaba consciente y hablaba, llevaba dos meses residiendo con su familia en el municipio cabanés, al que llegaron procedentes de Argentina. De momento, se desconocen las causas que provocaron su caída.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents