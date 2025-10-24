Evacúan en helicóptero a un menor de 14 años que cayó de un tercer piso en Cabana

Un menor, de 14 años, resultó herido grave y tuvo que ser evacuado en un helicóptero medicalizado al hospital de A Coruña, tras precipitarse al vacío desde un tercer piso de un edificio en Canduas (Cabana de Bergantiños).

La alerta se activó en torno a las 16.30 horas, y hasta el lugar fueron movilizados profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061, además de agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Cabana.

Al parecer, el joven, que estaba consciente y hablaba, llevaba dos meses residiendo con su familia en el municipio cabanés, al que llegaron procedentes de Argentina. De momento, se desconocen las causas que provocaron su caída.