Éxito de los bonos MercaNaVila: en apenas tres días descargaron la mitad de los 60.000

La campaña MercaNaVila de la Diputación coruñesa está de enhorabuena: en tan solo tres días, 31.113 personas descargaron ya sus bonos-descuento de 100 € para comprar en los comercios de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia, lo que representa más de la mitad de los 60.000 disponibles.

El ritmo de consumo también lo califican de «satisfactorio», pues se invirtieron más de 1,2 millones de euros del total de 6 que está presupuestado para esta iniciativa. Los bonos-descuento de 100 € para compras en comercios locales pueden descargarse en https://mercanavila.gal/. A su juicio, el nivel de adhesión fue extraordinario desde el primer momento, y con estos bonos-descuento de 100 euros, disponibles para realizar compras en los más de 900 establecimientos adheridos, se ofrecen rebajas directas de entre 5 y 15 euros.

En suma, el ritmo de consumo también está siendo considerable, porque los citados 1.210.000 euros del total de los 6 millones que hay disponibles en esta iniciativa se emplearon en las primeras 72 horas.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que estas cifras «confirman o éxito dunha iniciativa pioneira que combina innovación, proximidade e compromiso co territorio». Añadió que MercaNaVila «está a converterse nunha ferramenta eficaz para apoiar o comercio local e fomentar o consumo nos pequenos concellos, que son o corazón económico e social da provincia».

Formoso recordó también que MercaNaVila «non é só unha medida económica, senón tamén social, porque impulsa a vida nas nosas vilas, e pon en valor a importancia de mercar preto». Los bonos pueden seguir descargándose mientras haya disponibilidad, a través de la plataforma MercaNaVila.