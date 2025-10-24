Padrón entrega el título de Peregrino de Honra al párroco Roberto Martínez Díaz
El sacerdote pide el reconomiento oficial de la ruta padronesa del Camino de Santiago
El párroco padronés Roberto Martínez Díaz ha sido nombrado Peregrino de Honra y ya forma parte del grupo de personas distinguidas con el galardón Padrón, berce, xacobeo. La distinción, otorgada por el Concello padronés, le fue entregada en la iglesia parroquial, donde el sacerdote pidió a los organismos competenetes «o recoñecemento oficial do Camiño de Santiago a Padrón».
Martínez declaró que esta acción «non sería só un acto de xustiza histórica, senón tamén un impulso cultural, espiritual e turístico para toda a comarca, recoñecida como berce da tradición xacobea, por terse este lugar como punto de chegada do corpo do Apóstolo Santiago».
Además, aprovechó su intervención para poner en valor el momento álgido que está viviendo el municipio como punto de peregrinaje, con más de 79.600 personas recibidas este año.
Por su parte, el alcalde, Anxo Arca, ensalzó el papel del premiado por su labor, «que se manifesta tanto no coidado con que acolle ás persoas peregrinas que cada día chegan á nosa vila dende todos os recunchos do mundo, como no seu esforzo de conservar e mellorar o patrimonio histórico-relixioso padronés».
Previamente al acto religioso, Roberto Martínez fue recibido por la Corporación y estampó su firma en el Libro de Honra.
