La Real Liga Naval Española localiza un cuadro inédito de Lugrís en Costa da Morte

La delegación de la Real Liga Naval Española (RLNE) en Costa da Morte asegura haber localizado un cuadro inédito del pintor surrealista coruñés Urbano Lugrís en un domicilio de la zona. Se trata un óleo sobre tablero titulado Arosa. Año Santo 1971.

Una obra que, según el delegado de la RLNE, Rafael Lema, presentarán en público en Navidades en un espacio singular. "Su propietario, por ahora, desea permanecer en el anonimato", afirma.

"La aparición de una creación inédita de uno de los grandes pintores gallegos del pasado siglo, como Urbano Lugrís, siempre es un motivo de alegría. Si añadimos que une la temática jacobea a los motivos marinos tan gratos en su arte estamos ante una pintura con doble valoración", subraya Lema Mouzo.

Peregrinación marina a Compostela

Señala asimismo que para "los que investigamos el flujo de la milenaria peregrinación marina a Compostela adquiere notable relevancia, ya que une el nombre de la ría de Arousa al jubileo, a modo de portus apostolli en la primera decidida campaña de promoción turística del Camino", añade.

Respecto a la obra, destaca que se trata de un colorido cartel que exprime una variada gama de verdes, rojos, azules, blancos mostrando un cuarto con una ventana de cortina descorrida, abierta a un balcón y un trozo de mar en donde navegan tres velas blancas. Sobre una mesa en castaño de rugosas venas se posan una hermosa caracola marina, una estilizada pipa de sepiolita o espuma de mar y un curioso farol de gas en cuatro piezas de distinto color, cuya base es una goleta de tres palos dentro de una botella.

En la parte inferior izquierda aparece la inscripción Año Santo 1971,y en la parte superior en grandes letras se puede leer “arosa”, el tema de la inspiración. Bajo el nombre, aparece el escudo de Vilagarcía de Arousa.

La obra, según Rafael Lema, "estuvo vinculada a la familia San Claudio Santa Cruz y su propietario actual espera la ocasión propicia para su muestra pública. Aunque la colectánea familiar abarca sobre todo obras compradas por Miguel San Claudio San Pedro en los años cuarenta, este póster promocional de 1971 cuenta con elementos que lo vinculan con otros cuadros del conjunto. Especialmente con Anticuario del puerto (1946)".

Pintor Maior do Mar

Lema Mouzo destaca que el pintor coruñés "pintaba sobre tabla en pequeños y medianos formatos, pero aceptaba desarrollar frescos para espacios públicos, restaurantes o tabernas populares, encargos de manutención y supervivencia", y se ocupó de atender demandas privadas o de corresponder a encargos en el mundo del cartelismo, la publicidad, el diseño comercial. Así, añade, "esboza banderines para celebraciones como la Festa do Marisco do Grove en 1965, diseños comerciales para Pescanova o Terra de Amandi. El galerista Víctor Montenegro lo nombró Pintor Maior do Mar".

En la obra localizada en Costa da Morte, añade Rafael Lema, "Lugrís reivindica la condición jacobea de la ría de Arousa y, en concreto, de Vilagarcía como uno de los grandes puertos históricos de Galicia".

"Su última creación puede ser este Arosa, año santo 1971, ya que después de esta fecha no sabemos de ninguna catalogada", subraya.

Un "apunte imprescindible" para hurgar en el origen de este póster jacobeo puede ser, según el delegado de la RLNE, "la amistad compartida del pintor y de sus mecenas -los San Claudio Santa Cruz- con el consignatario de buques y hombre de letras arousano José Ángel Prego Carregal".