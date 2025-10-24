Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos vecinos de Malpica y una coruñesa investigados por el hurto de artes de pesca

La Guardia Civil recuperó los aparejos, valorados en 2.000 euros

Aparejos recuperados por la Guardia Civil.

José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

El Destacamento Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil investiga a una vecina de A Coruña y dos vecinos de Malpica como presuntos autores de la sustracción de 25 aparejos de pesca en el puerto de A Coruña.

El perjudicado presentó una denuncia el pasado día 23 de septiembre en las dependencias portuarias de la Guardia Civil, comunicando la desaparición de 25 aparejos de pesca que tenía depositados en el muelle de Oza, valorando los mismos en más de 2.000 euros.

La Guardia Civil, tras una ardua labor de investigación, logró la identificación de los supuestos autores y localizó los aparejos sustraídos. A los tres investigados se les atribuye un presunto delito de hurto.

Los aparejos recuperados ya han sido reintegrados a su legítimo propietario.

