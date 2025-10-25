Calo y Os Tilos: la rehabilitación de los colegios de Teo

La Xunta de Galicia invierte este año 1,3 millones de euros en obras en dos centros educativos de Teo. Así lo destacó este viernes el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en una visita al Colegio A Igrexa-Calo, para comprobar el avance de la rehabilitación integral que se está acometiendo en este centro, con un presupuesto de 925.000 euros.

Además de esta actuación se llevó a cabo también el cambio de cubierta del Colegio Plurilingüe de Os Tilos, con una inversión estimada de 375.000 euros.

En el caso de la rehabilitación del Colegio A Igrexa-Calo, está ejecutado el 70% de la obra y solo queda por realizar el aislamiento térmico en fachadas y remates. En el caso del cambio de cubierta del colegio de Os Tilos, los trabajos están finalizados.

En concreto, el programa de la intervención incluye el cambio de 1.068 m² de cubierta por una nueva de panel sándwich aislante con lana de roca, la colocación de 92 ventanas y 5 puertas con rotura de puente térmica y doble acristalamiento y el cambio de 316 luminarias por otras led de bajo consumo en todas las áreas del colegio y en el patio cubierto. También se instalan 2.567 m² de aislamiento térmico por el exterior tipo SATE.

A mayores, se realiza una optimización de espacios, se renuevan los canalones y bajantes del edificio, se instalan falsos techos con protección acústica en las aulas, despachos y distribuidores de acceso, se cambian los mesados de la cocina por unos de acero inoxidable, y se renuevan el suelo de la escalera principal (con pavimento antideslizante) y la señalética.

Tal y como explicó el conselleiro, «esta obra dará un nuevo impulso a este centro educativo, que presentaba las problemáticas clásicas de un edificio que cuenta con más de 50 años de antigüedad».

«Al mismo tiempo, incrementamos el confort diario para la comunidad educativa, tanto de este colegio, como del de Os Tilos», añadió Román Rodríguez.

Según explicó el responsable autonómico, ambas obras se enmarcan en una de las principales líneas de actuación del Plan de nova arquitectura pedagóxica, la mejora de la eficiencia energética de los centros educativos, con la consiguiente reducción del consumo de luz y calefacción.

Ventilación de gases

Por otra parte, Román Rodríguez anunció ayer una nueva inversión de más de 200.000 euros para mejorar los talleres de Formación Profesional del Instituto Plurilingüe de Valga, una actuación incluida en los presupuestos de 2026 de su departamento.

«Con esta medida buscamos incrementar la seguridad de los talleres de soldadura, garantizar el buen funcionamiento de todos los equipos y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones», explicó el conselleiro durante una visita realizada este viernes al centro.

Román Rodríguez, derecha, con el alcalde de Valga, José María Bello, y docentes en el instituto de Valga. / Cedida

La intervención consiste en la instalación de ventilación de gases en los talleres de FP de soldadura de Atmósfera Protegida y Natural.

Para eso, se desmontarán por completo las instalaciones de ventilación de gases existentes en los talleres y se instalarán nuevos extractores, conductos y brazos de aspiración, junto con la instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento de los nuevos equipos.

La previsión es licitar la actuación a lo largo de 2026.

Récord histórico en la FP gallega con 71.229 estudiantes

«Continuamos renovando las instalaciones y equipamientos de la FP gallega, unas enseñanzas que son un referente de calidad y que no paran de crecer. De hecho, este curso batieron un récord histórico de 71.229 estudiantes», aseveró el conselleiro, destacando el dinamismo de este instituto, que cuenta con 228 alumnos matriculados en ciclos formativos.

El conselleiro destacó que esta nueva actuación eleva a cerca de 500.000 euros la inversión en este centro al amparo del Plan de nova arquitectura pedagóxica. No en vano, desde el año 2021 se acometieron ya mejoras importantes en el mencionado instituto; en concreto, la colocación de una cubierta para el patio, entre otras destacadas actuaciones.

Además, este mismo año se colocó un aula móvil para los doce alumnos del ciclo de Formación Profesional básica en Agrojardinería y composiciones florales.