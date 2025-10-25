Daniel Pérez tendrá dedicación exclusiva como alcalde de Carballo y cobrará 50.500 euros
El edil Daniel Barreiro también tendrá exclusividad, por la que percibirá 42.957 euros
El próximo lunes 27 de octubre se celebrará en Carballo la primera sesión plenaria de carácter ordinario tras el relevo en la Alcaldía, y precisamente a consecuencia de este cambio será preciso adoptar varios acuerdos.
Por una parte, se procederá a la modificación de los representantes de la Corporación en órganos colegiados, de manera que el alcalde, Daniel Pérez López, presidirá el Consello Deportivo Municipal, la mesa de negociación, la Xunta Local de Seguridade y el Consello Escolar Municipal y representará el Ayuntamiento en el Eje Atlántico.
Por su parte, Daniel Barreiro Quintáns, que asume las delegaciones de Deportes, Xuventude y Captación de recursos, representará al BNG en el Consello Deportivo Municipal y en el consejo escolar del CPR Artai.
Por otra parte, la Corporación aprobará el régimen de dedicación exclusiva del alcalde y del concejal Daniel Barreiro, que percibirán 50.500 y 42.957,74 euros brutos anuales, respectivamente, por una dedicación del 100% de la jornada.
El propio alcalde, Daniel Pérez, y las concejalas de Facenda, Belén Lendoiro, y Servizos Sociais e Igualdade, Maica Ures, informaron de estos y del resto de los asuntos que integran la orden del día de la sesión, entre ellos la aprobación de la primera fase del POS Adicional 4/2025. Al Ayuntamiento de Carballo le corresponden 614.156,29 euros, pero en esta primera fase únicamente se incluyen 314.568,83 euros para gasto corriente. La cantidad restante se destinará a inversiones, que serán aprobadas en el pleno de noviembre.
Maica Ures también explicó los detalles de la nueva ordenanza reguladora de los servicios y de los precios del programa Concilia, que será aprobada de manera inicial. El objetivo, tal como explicó, es flexibilizar y mejorar el servicio para adaptarlo a las necesidades de las familias actuales, además de actualizar las tasas por primera vez desde el año 2013.
También se incluirá en la sesión, aunque no figura en la orden del día, una moción presentada por el PP sobre la financiación de la ley ELA.
