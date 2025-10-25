O PSOE de Muxía denunciará ante a Valedora do Pobo que non se incluíran dúas mocións súas no último pleno
A formación presentará tamén unha queixa sobre o sistema de convocatoria de plenos
O portavoz municipal do PSOE de Muxía, Iago Toba, denuncia que o Executivo local, "apoiado polo BNG na súa decisión, optou por non incluír no último pleno dúas mocións que presentamos en tempo e forma para darlle voz ás familias e ANPA que así o acordaron nunha das varias reunións que tivemos con todas elas como parte das accións a levar a cabo".
Esta situación incomodou o equipo socialista, que considera "unha gran falta de respecto a unhas persoas que están loitando para conseguir mellorar as deficiencias e recortes educativos que tanto o Goberno autonómico como o municipal están a realizar nos centros escolares muxiáns".
Ante este feito, os socialistas decidiron denunciar o Goberno local, presidido por Javier Sar, ante a Valedora do Pobo, por non ter incluídas esas dúas mocións "como parte do impedimento de fiscalización que a oposición ten dereito a exercer sobre o Goberno, máis cando os afectados son rapaces e rapazas en idade escolar".
Ademais, na denuncia ante a Valedora do Pobo incluirase unha segunda queixa sobre o sistema de convocatoria de plenos do Goberno de Sar, "pois xa van varios plenos ordinarios que non se celebran sen previo aviso, tal e como se acordou na sesión de organización, e os extraordinarios veñen sen carácter de ordinario, incluíndo mocións e rogos e preguntas, incumprindo a lei que o obriga", sinala Toba.
“Sabemos que o Goberno de coalición de Javier Sar está cada vez máis arrinconado e desgastado e que se lle desmontan todas as mentiras, pero iso non pode ser escusa para que teña que cumprir coa lei e responder alto e claro das súas obrigas como alcalde, pois é a súa responsabilidade estar ao servizo da veciñanza e non esconderse e estar ausente”, dixo Iago Toba.
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España
- Pérez Rumbao lanza una oferta de compra sobre el Grupo Yáñez, en concurso de acreedores
- “Tórculo ha muerto, su legado no”: la reflexión del fundador de la empresa compostelana tras su cierre
- Alarma en el centro de Santiago: arde un vagón en la estación y un incendio provoca importantes daños en un local de hostelería
- Bouza alerta de una 'situación dramática' en el CHUS y responsabiliza a la Xunta de los retrasos y las listas de espera
- Cabreo vecinal: «Da fenda central na Ponte Maceira tamén xa advertimos, e nin caso»
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- Santiago recuerda a Suso Díaz, padre de Yolanda Díaz y referente del sindicalismo gallego