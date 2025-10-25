Preocupación en Carballo por la acumulación de arena en la ría de Baldaio

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, ha solicitado una reunión con las consellerías de Mar y Medio Ambiente de la Xunta de Galicia con la finalidad de desbloquear una intervención que pueda frenar la acumulación de arena en la ría de Baldaio.

Después de cuatro meses sin conexión directa entre la laguna y el mar, los riesgos van en aumento tanto desde el punto de vista de la actividad marisquera como del mantenimiento del ecosistema, y ya empieza a convertirse en un problema de salud pública por la proliferación de insectos.

El alcalde y el concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales, mantuvieron una reunión con el presidente de la Agrupación de Mariscadores Fonte de Santa Helena, Alberto Sánchez, que expresó su preocupación por la pérdida de la salinidad, que puede ser fatal para la producción marisquera.

Desde la entidad se solicitó la intervención de la Xunta de Galicia, administración competente en ese ámbito, pero por el momento no recibieron respuesta, según Sánchez.

Tanto los mariscadores como el Gobierno municipal comparten preocupación por la reiteración de este tipo de fenómenos, especialmente frecuentes en los últimos cinco años.

Por parte del Ayuntamiento de Carballo, como ya se hizo en otras ocasiones, se manifestó todo el apoyo y la disposición a colaborar como interlocutor con la Administración autonómica, tanto para atajar el problema existente en la actualidad como, sobre todo, para buscar una solución a largo plazo.