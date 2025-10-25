TEMPADA DE MAR
Profesionais da cultura e o turismo apostan pola valorización do patrimonio mariñeiro da Costa da Morte
Avaliaron en Lira o seu potencial para o desenvolvemento das comunidades costeiras
A Casa do Mar de Lira (Carnota) acolleu unha xornada dedicada á posta en valor do patrimonio mariñeiro e litoral no marco do proxecto Temporada de Mar, promovido pola Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (APTCM), co apoio do Concello carnotán.
A cita reuniu representantes do sector cultural, patrimonial e turístico da comarca, e comezou cunha visita guiada á Caseta de Pepe do Cuco, en Lira, da man de María Lago González, técnica de turismo de Carnota.
Trátase dun pequeno museo deseñado para permitir visitas autónomas mediante o uso dun teléfono móbil, ofrecendo un percorrido inmersivo pola tradición mariñeira e pola relación histórica das xentes de Lira co mar. A través dunha musealización sobria e elementos auténticos da actividade mariñeira, veciños e veciñas da vila, guiados polo actor Miguel de Lira, relatan a evolución dun modo de vida profundamente ligado ao mar.
Posteriormente, na Casa do Mar celebrouse unha mesa de intervencións, presidida polo alcalde, Juan Manuel Saborido, quen agradeceu a implicación das entidades colaboradoras. Pepe Formoso, presidente da APTCM, destacou o compromiso da asociación coa promoción do patrimonio mariñeiro e coa dinamización turística fóra da tempada alta, aproveitando os meses de maior calidade dos produtos do mar. Valorou tamén iniciativas como a Caseta de Pepe do Cuco, "porque contribúen a ampliar a oferta turística e poñer en valor o patrimonio local", afirmou.
A actriz Mariña Lestón, coñecida pola súa obra Costa da Morte, cartografía dun naufraxio, subliñou a importancia do patrimonio inmaterial e da tradición oral na construción da identidade cultural. Explicou o proceso de recollida de historias e cantigas populares, así como o respecto polas variantes dialectais nas súas representacións teatrais.
Manuel Lara Coira, presidente de Buxa, Asociación Galega do Patrimonio Industrial, animou a visitar o inventario patrimonial dispoñible na web da entidade, e reivindicou a necesidade de crear sinerxías entre o patrimonio inmoble, moble e inmaterial. Destacou asemade o papel das mulleres como base do benestar e da transmisión cultural.
Pola súa banda, o investigador Santiago Llovo Taboada, experto no patrimonio marítimo da Costa da Morte, fixo un repaso polos principais elementos patrimoniais da zona, desde peiraos e faros ata as numerosas fábricas de salga, auténticos testemuños da economía tradicional do litoral.
Os participantes coincidiron en que a asunción de competencias por parte da Xunta de Galicia na xestión do litoral representa unha gran oportunidade para as localidades costeiras, ao entender que a existencia dun marco regulador que combine control e flexibilidade podería facilitar a recuperación e conservación do patrimonio marítimo galego, impulsando ao mesmo tempo o desenvolvemento cultural e turístico das comunidades mariñeiras.
Cómpre lembrar que o proxecto Temporada de Mar promove unha rede de gastronomía de quilómetro cero na zona sur da Costa da Morte. Está impulsado por APCTM, e cofinanciado pola Unión Europea a través do GALP Costa Sostible da Consellería do Mar da Xunta de Galicia.
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España
- Pérez Rumbao lanza una oferta de compra sobre el Grupo Yáñez, en concurso de acreedores
- “Tórculo ha muerto, su legado no”: la reflexión del fundador de la empresa compostelana tras su cierre
- Alarma en el centro de Santiago: arde un vagón en la estación y un incendio provoca importantes daños en un local de hostelería
- Bouza alerta de una 'situación dramática' en el CHUS y responsabiliza a la Xunta de los retrasos y las listas de espera
- Cabreo vecinal: «Da fenda central na Ponte Maceira tamén xa advertimos, e nin caso»
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- Santiago recuerda a Suso Díaz, padre de Yolanda Díaz y referente del sindicalismo gallego