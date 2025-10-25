La Xunta urge a homologar titulaciones para agilizar la inserción de retornados

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participaron este sábado en Oroso en el acto de bienvenida a los beneficiarios de la novena edición de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME), una iniciativa pionera puesta en marcha por la Xunta en 2017 para atraer talento cualificado y fomentar el retorno de la juventud universitaria gallega residente en el exterior.

Con esta convocatoria, la Xunta suma una inversión global de 14,5 millones de euros, que permitieron ya el retorno de 1.700 jóvenes de más de 40 países, a los que se suman los beneficiarios del programa Retorna Talento FP.

En el acto (en el que también estuvo el alcalde, Álex Doval) el conselleiro animó a los nuevos becarios y becarias a aprovechar al máximo su estancia (en esta edición cursan estudios en más de 70 másteres de las tres universidades públicas gallegas) y destacó la intención de la Xunta de que esta experiencia sea para ellos «el inicio de un proyecto de vida estable en Galicia si así lo desean».

De hecho, González puso de manifiesto que el 80% de los beneficiarios de los cursos anteriores continúa residiendo, trabajando o emprendiendo en Galicia, «lo que muestra la eficacia de esta iniciativa como instrumento de retorno y fijación de talento cualificado», señaló el conselleiro.

Además, reiteró el compromiso de la Xunta para facilitar la homologación de sus títulos universitarios de origen, «con el fin de evitar que los atrancos y retrasos burocráticos del Gobierno central limiten sus oportunidades profesionales, en línea con las recomendaciones europeas».

En este sentido, explicó que la Administración autonómica volvió a trasladar esta semana, en coordinación con las universidades gallegas, la necesidad de establecer una vía específica y ágil para los beneficiarios de las bolsas BEME, reclamando un procedimiento claro que permita agilizar el proceso de reconocimiento de sus titulaciones universitarias y garantizar así el acceso a trabajos acordes a su formación.

El conselleiro destacó que las bolsas BEME se integran en la Estratexia Galicia Retorna, que pone a disposición de los beneficiarios una red completa de apoyos y recursos integrales para impulsar su proyecto profesional en Galicia, tanto por cuenta ajena como propia.

En este marco, destacó la labor de las Oficinas integrais de asesoramento e seguimiento ao retorno, que ofrecen información y acompañamiento a las personas gallegas del exterior y a sus familias, así como la próxima puesta en marcha de la Oficina de Atracción de Talento, prevista para el primer trimestre de 2026 y destinada a coordinar las medidas de empleo y captación de talento foráneo. En el campo del emprendimiento, hizo referencia a la Rede de polos, con 15 oficinas distribuidas por toda Galicia, en las que cerca del 6% de las personas atendidas son gallegos retornados, y al Programa Merlo, que ofrece asesoramiento y apoyo específico a emprendedores procedentes del exterior.

Con este programa, la Xunta oferta a gallegos universitarios residentes fuera de Galicia desde hace más de dos años o descendientes de gallegas y gallegos con titulación superior la posibilidad de adquirir una especialización académica de máster en alguna de las tres universidades públicas.

En la presente edición participan 250 jóvenes, la mayor parte de ellos procedentes de América Latina, con Argentina a la cabeza, con un total de 98 estudiantes, seguida de Uruguay con 33, Cuba con 31, Venezuela con 22 y Brasil con 20.

Otros 17 estudiantes provienen de Europa, de países como Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Finlandia, Irlanda, República Checa, Suiza y Suecia. En cuanto a la distribución por universidades, 92 estudiantes cursarán sus estudios en la Universidad de Vigo, 87 en la de Santiago y 71 en la de A Coruña.

Las becas tienen una cuantía económica que varía entre 8.000 y 12.500 euros, dependiendo del origen geográfico de las personas beneficiarias y del número de créditos a realizar y se destinan a cubrir gastos como matrícula, viajes, alojamiento y mantenimiento durante el período académico en Galicia.