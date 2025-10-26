Cantar en la Coral de Luou: «Es una pasión de vida»

Los 29 miembros de la Coral Polifónica de Luou sienten devoción por el arte de jugar con los tonos vocales. Desde su nacimiento en 2001 han dejado huella con su talento en numerosas localidades de Galicia, España e incluso Portugal. A lo largo de su trayectoria han mantenido viva una de sus citas más tradicionales, el Encontro de Corais, una reunión junto a otras agrupaciones que cultivan este estilo de interpretación colectiva, que celebró este sábado su edición número 28 en la iglesia parroquial de Luou, con la participación del Coro Crecente de Voces Graves (Conxo) y la Coral Trasdeza (Silleda).

El presidente de la Coral Polifónica teense, Ramón Parajó, describe la agrupación como «un grupo de personas de la parroquia de Luou y alrededores apasionadas por la música que se reúne dos veces a la semana para practicar su gran afición».

Dentro del colectivo, destaca la importancia de una figura en concreto que le ha dado una nueva vida, Mariola Gongar, sevillana que ocupa el cargo de directora desde el año 2022. «Estamos encantados con ella. Siempre decimos que para formar parte de esto no hace falta saber de música, lo único que se necesita son ganas de cantar y de aprender, y ella es capaz de enseñarle a cualquiera», elogia Parajó.

«Una gran forma de aprender y pasar el tiempo libre»

Los miembros de la agrupación rondan los 60 y 70 años, e incluso algunos de ellos han formado parte de la misma desde que se creó. Para Ramón, esa fidelidad inquebrantable es uno de los aspectos que mejor la define: «Es una comunión total desde el principio. Una vez que entras es difícil que te vayas. El ambiente es magnífico y es una gran forma de aprender y pasar el tiempo libre».

El líder del coro explica también que con el paso de los años los jóvenes han perdido el interés en participar en este tipo de iniciativas artísticas. «En los tiempos que vivimos, a alguien de dieciocho no le interesa cantar ciertas canciones. Más bien apuntan a otras disciplinas. Si vas ahora a un encuentro de corales como este no ves gente joven. Son todas voces maduras», indica.

El coro está formado por vecinos de Luou y alrededores que rondan los 60 y 70 años

Además, subraya Parajó, una de las ventajas que pasan más inadvertidas de sacarle jugo a la voz empleando diferentes tonos es que es un hábito muy positivo para la salud. «La directora siempre repite que es muy bonito el tema de cantar todos juntos, pero que además es muy recomendable a nivel sanitario, sobre todo para la capacidad pulmonar», comenta.

Por su experiencia, ese momento de erguirse frente al público para interpretar en conjunto obras a capela tiene un impacto más profundo que la emoción que despierta en el interior de los intérpretes. «Los instrumentos que utilizan son las voces. Es una pasión de vida», explica el presidente de la Polifónica de Luou.

Sus filas se dividen en diferentes puestos en función de sus cualidades: sopranos, bajos, contraltos y tenores. La catalogación de cada uno está en manos de la directora, que con una prueba de canto decide en qué lugar encajan de la mejor manera.

«Es una comunión desde el principio. Una vez que entras es difícil que te vayas»

Generalmente, actúan a cuatro o cinco voces y cuentan con un variado repertorio. «Tenemos un poquito de todo: música tradicional, sacra, contemporánea, popular gallega...», manifiesta.

Y aunque para algunos pasen desapercibidos, asegura que «muchas personas se enganchan a las corales cuando las escuchan por primera vez. De hecho, se producen ingresos exactamente por el gusanillo que producen».

Las principales actividades y eventos a los que acude la formación son los encuentros de corales, pero también son muy comunes los intercambios. A través de ellos expanden su talento a otros municipios, ciudades o países, para en compensación recibir en su propio hogar, en este caso Luou, en Teo, a las agrupaciones de los territorios que visitaron.