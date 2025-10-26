Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Coas mans baleiras', do CEIP San Vicenzo de Vimianzo, gaña os Premios Fouciño de cinema na categoría escolar

Os galardóns do público foron para 'Maltrix', de Sandra Ramilo, e 'A verdade que calamos', do IES Isidro Parga Pondal de Carballo

Autoridades, xurado e galardoados cos Premios Fouciño 2025.

Suso Souto

Zas

A Praza Jorge Mira de Baio (Zas) acolleu este sábado a entrega dos Premios Fouciño, o primeiro certame de curtametraxes da Costa da Morte, que este ano alcanza a súa quinta edición.

Tras a proxección das curtametraxes, o xurado decidiu por maioría que “pola súa mensaxe (unha reflexión sobre a identidade, os coidados e habitar corpos nunha sociedade hostil) e por unha sobrecolledora posta en escena, unha dirección de arte e fotografía espectaculares e unha banda sonora inspirador” o premio da categoría xeral fose para Pupa, de Antía Carreira.

No tocante á categoría escolar, “pola utilización do cinema como recurso educativo para a creación dos espectadores, espectadoras e profesionais da creación do futuro, tanto polo traballo colectivo do alumnado, como pola implicación absoluta do centro á hora de apostar pola educación audiovisual desde a base”, o premio do xurado recaeu no proxecto Coas mans baleiras, do CEIP San Vicenzo de Vimianzo.

O público tamén emitiu o seu veredicto: o seu premio na categoría xeral foi para Maltrix, unha peza de Sandra Ramilo que tivo a súa estrea mundial nos Premios Fouciño. Na categoría escolar o centro escollido foi o IES Isidro Parga Pondal, de Carballo, pola súa proposta A verdade que calamos.

Alén disto, o premio do concurso de escaparates feito en colaboración cos comerciantes da zona a través de BaiON recaeu en Calzados Paco home. O premio consiste nunha estadía de fin de semana no Hotel Literario Bela Fisterra. O premio honorífico, o Fouciño de Honra, foille entregado á anterior organización do certame.

Os demais galardóns consistiron nun trofeo e un premio económico de 1.000 € para a categoría xeral, 500 € para a escolar e un premio do público de 150 € para cada categoría.

Na gran festa final contouse cun showcase de Xian Pais e actuaron Antía Muíño, Ulex, 9Louro e Tonita, conformando un cartel que aposta polos novos talentos e a música en galego.

Os Premios Fouciño de cinema naceron coa intención de dinamizar Costa da Morte achegando unha programación innovadora e vangardista a un concello rural como é Zas.

Desde a primeira edición, os Fouciño convertéronse nun importante punto de encontro do sector e fixéronse un oco dentro do panorama audiovisual galego. Logo do éxito da derradeira edición, os Premios Fouciño, primeiro certame de curtametraxes da Costa da Morte, chegaron á súa quinta edición co obxetivo de volver levar o mellor do cine galego de cada ano a Baio.

O certame está organizado pola Asociación Cultural Premios Fouciño e o Concello de Zas coa colaboración da Deputación da Coruña.

