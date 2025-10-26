Juzgan a cuatro personas por estafa y denuncia falsa al simular un accidente en Carballo para cobrar del seguro
Tres de los acusados habían presentado sendas denuncias contra otra de las personas encausadas y una compañía aseguradora
Europa Press
La Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el día 30 un juicio por estafa en grado de tentativa y denuncia falsa, hechos por los que se piden penas de prisión para cuatro personas.
Según el escrito fiscal, tres procesados, puestos de común acuerdo y actuando con "ánimo de enrequicimiento ilícito" acordaron, entre marzo y abril de 2006, presentar sendas denuncias contra otra de las personas acusadas y una compañía aseguradora.
Fue por un accidente de tráfico que, añade, "simularon haber tenido en septiembre de 2005 en la carretera de Coristanco-Sampaio (Carballo), al salirse de la calzada el coche de la persona a la que denunciaron y que lo conducía".
Esta refirió haber salido ilesa y el resto de personas acusadas fueron a recibir asistencia médica. Tras las correspondientes denuncias, solicitaron que se impusiera condena al denunciado por tres faltas de lesiones por imprudencia y al pago por parte de la aseguradora.
El procedimiento concluyó en absolución al entenderse que podían darse elementos constitutivos de un delito de estafa y que pudieran haber simulado el siniestro para obtener un beneficio económico. Por estos hechos, se piden penas que van entre cinco y diez meses de multa hasta un año de prisión.
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España
- “Tórculo ha muerto, su legado no”: la reflexión del fundador de la empresa compostelana tras su cierre
- Alarma en el centro de Santiago: arde un vagón en la estación y un incendio provoca importantes daños en un local de hostelería
- Carreira Pedestre de Santiago: consulta la clasificación
- La Carreira Pedestre, en directo: miles de atletas toman hoy las calles en el día grande del deporte santiagués
- Cancelan actividades en centros socioculturales de Santiago porque no hay monitores
- Vivir solo en Santiago: «Tiene sus desventajas, pero para mí es un privilegio»
- Todo queda en casa: negocios de Santiago que florecen en familia