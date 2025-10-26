Piden 15 meses de cárcel para un acusado de estafar 6.500 euros a una mujer de Ames que conoció por Facebook

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, juzgará el próximo miércoles, día 29, a un acusado de estafar 6.500 euros a una mujer, vecina de Bertamiráns (Ames), que conoció a través de la red social Facebook.

La Fiscalía pide para él quince meses de cárcel y el pago de una indemnización a la víctima en la cantidad de 6500 euros por los perjuicios causados.

Según recoge el Ministerio público en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron en 2022, cuando el acusado solicitó a la víctima (con la que mantenía una relación de afectividad por Internet) que le prestara ciertas cantidades de dinero para poder pagar los gastos de un juicio penal por una pelea y la reparación de su coche.

Tal y como expone el documento, "en la confianza que dicha relación personal le generaba", la víctima realizó tres transferencias bancarias por importes de 5.000 euros (dos por 2.500 euros cada una de ellas) los días 28 de marzo de 2022 y 2 de mayo de 2022 y por importe de 1.500 euros el día 1 de junio de 2022 a la cuenta indicada por el acusado. Tras recibir dichos importes este cortó todo tipo de comunicación.

Por ello, ahora Fiscalía pide que sea condenado a quince meses de prisión y a indemnizar a la víctima en la cantidad de 6500 euros.