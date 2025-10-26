Vandalizan a escultura do exalcalde de Arzúa Juan Vidal
A obra dedicada ao rexedor, fusilado polo fascismo en 1936, apareceu coa pintada "Gobierno de rojos, época de piojos"
O Goberno municipal do Concello de Arzúa (BNG, A.A. e PSOE) manifestou o seu rexeitamento absoluto e a súa profunda preocupación polo acto vandálico cometido contra a escultura de Juan Vidal, alcalde de Arzúa fusilado polo fascismo no ano 1936, que apareceu este domingo cunha lenda que di "Gobierno de rojos, época de piojos".
"Trátase dun ataque fascista en toda regra, unha agresión contra o noso patrimonio colectivo e contra a memoria democrática que representa a figura de Juan Vidal e outras persoas que foron represaliadas pola ditadura franquista no noso concello, e que son símbolo do compromiso coa liberdade e coa xustiza social", sinalan dende o Executivo local.
Desde o Goberno municipal expresan tamén o apoio e solidariedade coa familia de Juan Vidal "e coas de todas as persoas represaliadas en Arzúa, así con todas as persoas que manteñen viva a memoria das vítimas da represión franquista". "Arzúa non pode nin vai permanecer calada ante actos que pretenden sementar o odio e borrar a nosa historia", engaden.
O Concello actuará de inmediato para restaurar a escultura e poñer os feitos en coñecemento das autoridades competentes, co obxectivo de que se investigue o sucedido. "Reafirmamos o noso compromiso coa memoria democrática, coa convivencia e cunha Galicia libre de intolerancia e de esquecemento", indican dende o Concello.
