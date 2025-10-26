Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta licita el proyecto de expropiación para ampliar el parque empresarial de Toedo

Está previsto incrementar en 156.685 metros cuadrados la superficie actual

Entrada al polígono industrial de Toedo.

Entrada al polígono industrial de Toedo. / Bernabé

EFE

A Estrada

La Xunta, a través de Xestión do Solo de Galicia (Xestur), ha licitado el contrato del proyecto de expropiación y de apoyo técnico de los terrenos, bienes y derechos afectados, de la segunda ampliación del parque empresarial de Toedo (A Estrada).

Esa actuación prevista, según explica la Administración gallega, permitirá incrementar en 156.685 metros cuadrados la superficie actual.

Xestur aprobó el pasado 25 de septiembre el expediente del proyecto de expropiación, que se tramitará en paralelo con el Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial (PEOSE), y el plazo estimado de ejecución es de 18 meses.

El presupuesto global previsto para la ampliación de este parque empresarial asciende a 13,39 millones de euros.

