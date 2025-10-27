Comprar vivienda en Ames es tres veces más caro que hace diez años

Las cifras corroboran que adquirir una vivienda en Bertamiráns, la capital municipal de Ames, no solo no está al alcance de cualquier bolsillo, sino que es cada vez más caro. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, el precio del metro cuadrado en la urbe maiana y resto de la parroquia de Ortoño se disparó un 45%, tras haberse abaratado un 13% en los doce meses anteriores. Así se recoge en el nuevo portal estadístico puesto en marcha por el Consejo General del Notariado.

Pese a la desorbitada subida registrada hasta el pasado agosto, en estos últimos 12 meses se han formalizado en todo el territorio de la parroquia de Ortoño 127 operaciones de compraventa de pisos y casas —de 100 metros cuadrados de superficie media — por un importe promedio de 170.973 euros. Una cantidad que, no obstante, se fue incrementando conforme transcurrían los meses, desde los 1.237 euros el metro cuadrado que se pagaron en septiembre de 2024 hasta los 2.025 euros que se alcanzaron el pasado mes de agosto, cuando diez compradores desembolsaron de media 195.040 euros por sus flamantes viviendas.

Ni siquiera en Santiago el precio del metro cuadrado se ha situado en niveles tan altos, pues en agosto, según las cifras recabadas por los notarios, no llegó a superar los 2.000 euros.

Aunque no a un ritmo tan vertiginoso como en Bertamiráns, lo cierto es que los precios de las propiedades inmobiliarias en Ames no han dejado de subir. Hace once años, en 2024, de acuerdo con las cifras recogidas en el portal del Consejo General del Notariado, el importe del metro cuadrado se situaba en 598 euros, un tercio de los 1.760 euros que costaba de media el metro cuadrado en el término municipal amesano en agosto de este año.

En doce meses se han suscrito 397 compraventas por un importe medio de 172.068 euros. Fueron, en su inmensa mayoría, viviendas de segunda mano, ya que la obra nueva apenas representa el 17% del total.

Este incremento de los precios tiene seguramente relación directa con el aumento de la edad media de los compradores, desde los 42 años que sumaban en 2014 a los 45 de este último año. Solo en 5 de cada 100 operaciones el comprador tenía menos de 31 años.

Los precios bajan en Teo

Aún así, esos 45 años de media se sitúan notablemente por debajo de los 50 años que alcanzan como promedio los compradores que se hicieron con un piso o una casa en el vecino concello de Teo.

En Teo adquirir piso o casa costó en el último año un 5,5% menos, con 161 compraventas

En el último año se han formalizado en el municipio 161 compraventas por un importe medio de 176.515 euros, un 5,5% menos que doce meses antes. Hasta un 10% de las operaciones corresponden a extranjeros, sobre todo portugueses —un 23%—, seguidos de británicos e italianos.