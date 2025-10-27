Dodro recibe máis de 82.000 euros da Xunta para mellorar os camiños rurais
Os fondos do Plan Marco e do Plan Camiña Rural financian intervencións para acceso a parcelas agrícolas e viarios municipais
A delegada da Xunta, Belén do Campo supervisou hoxe a actuación no camiño do Ceboal
El Correo Gallego
A delegada da Xunta en Galicia, Belén do Campo, visitou hoxe o concello de Dodro para supervisar a actuación no camiño do Ceboal, que forma parte das melloras de camiños rurais financiadas polos programas Plan Marco 24-25 e Plan Camiña Rural 25-26, cun investimento total de máis de 82.000 euros.
Durante a visita, Do Campo destacou que na anualidade 24-25 se executaron proxectos con máis de 38.000 euros para arranxar catro camiños, entre eles a pista da Veiga a Lestrobe, o camiño de Bustelo e o tramo de Pexegueiro ao cruce de Formarís, mellorados con zahorra, terra e rega asfáltica.
Para 2025-26, o concello contará cunha axuda de case 44.000 euros, destinada a mellorar tres viarios municipais: o camiño do Ceboal, o tramo que vai desde AC-305 a Xian e o que vai de Melreiras á AC-305. A delegada salientou que estas actuacións buscan vertebrar o territorio, reforzar o tecido social e dinamizar o medio rural, mellorando a accesibilidade e as condicións de traballo. Segundo Do Campo, “os camiños rurais facilitan a accesibilidade e vertebración do territorio, reforzan o tecido social e contribúen a mellorar a capacidade organizativa das áreas rurais”.
O Plan Marco e o Plan Camiña Rural contan cun orzamento global para Galicia de preto de 19,5 millóns de euros por anualidade. Na provincia da Coruña, 83 concellos recibiron apoio na convocatoria 24-25 por 5,2 millóns, mentres que na anualidade 25-26, 86 concellos contan con preto de 5,5 millóns, incluíndo Dodro, Padrón e Rois.
