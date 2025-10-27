Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Estrada inaugura a exposición “Avelina Valladares. Dona de seu” na Casa das Letras

Forma parte do Ano Cultural 2025 e homenaxea o bicentenario da escritora cun percorrido pola súa traxectoria e a súa obra

Retrato de Avelina Valladares elaborado por Rosa de Cabanas

A Estrada

A Casa das Letras da Estrada acollerá este xoves ás 19.00 horas a inauguración da mostra “Avelina Valladares. Dona de seu”, unha exposición que se enmarca no Ano Cultural 2025 e co que o concello quere homenaxear o bicentenario da escritora de Vilancosta.

Comisariada por Xesús Domínguez, a mostra reúne fondos do fotógrafo Tono Arias, da ilustradora Rosa de Cabanas, de Hortensia Iglesias, do arquivo familiar Ferreirós Domínguez, do Museo do Pobo Estradense, Editorial Galaxia e a Fundación Penzol.

A exposición propón un percorrido polo contexto, a traxectoria e a obra dunha autora que García Barros bautizou como “Cantora da Ulla”. Nela amósase tamén a súa faceta musical e artística, ademais da poética, cunha produción que rolda os 50 poemas, varios deles en galego.

O acto contará coa presenza do alcalde Gonzalo Louzao, do secretario xeral da Lingua, Valentín García, e da familia Valladares. Segundo explicou Domínguez, o obxectivo é que «Avelina Valladares ocupe o lugar que merece na cultura galega, con nome e rostro propios».

