Indignación en Vimianzo por el robo de la Pedra do Encanto

Con asombro, sorpresa e indignación. Así se recibió en Vimianzo la noticia del robo de la emblemática Pedra do Encanto, una roca de forma ovalada con un agujero central que se ubicaba en el Monte Faro.

Fueron participantes en el Campeonato Galego de Trial organizado por O Petouco y celebrado el pasado día 19 quienes descubrieron que la piedra no estaba en su emplazamiento natural y que había en el suelo marcas que indicaban que había sido arrastrada hasta la pista.

La Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) hizo un llamamiento a la ciudadanía para intentar recuperar «este signo identitario de Vimianzo».

Según el presidente de Apatrigal, Carlos Enrique Fernández Coto, "se trata de una gran roca de granito, con cavidades y formas curiosas, que la gente considera encantada desde hace siglos. Según la tradición oral, bajo la piedra hay un tesoro guardado por una mora. Según la leyenda, la mujer solo se deja ver en una noche señalada, normalmente en la de San Juan o en la madrugada del domingo de Pascua, cuando los mundos se acercan y el encanto puede romperse".