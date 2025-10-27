Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O BNG reclama o traspaso do tramo abandonado Fraiz-A Moniña a Ames para transformalo nunha senda verde

O deputado nacionalista no Congreso, Néstor Rego, visitou o municipio acompañado da voceira local da organización, Escarlata Pampín, e o resto de ediles da organización

Néstor Rego, no centro á esquerda, xunto Escarlata Pampín, no centro, e o resto de ediles do BNG en Ames

Ames

O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, visitou Ames acompañado pola voceira municipal da organización, Escarlata Pampín, e o resto de ediles do BNG na corporación para demandar ao Ministerio de Transportes o traspaso do tramo ferroviario abandonado Fraiz-A Moniña ao Concello e transformalo nunha senda verde peonil.

"O que no seu momento foi unha infraestrutura de transporte estratéxica, converteuse nun antigo camiño de ferro en progresivo deterioro que está completamente abandonado" sinala o nacionalista. "A recuperación deste tramo ferroviario como senda verde axudaría a impulsar un modelo de desenvolvemento máis respectuoso co medio, en coherencia coas políticas da Axenda 2030 que apostan pola mobilidade sustentábel, ademais de promover a rehabilitación do patrimonio en desuso", engade.

Rego incidiu tamén na creación de itinerarios para a mellora do tránsito peonil, unha medida que "contribúe á mellora da calidade de vida, á promoción de hábitos saudábeis e á posta en marcha de alternativas de mobilidade non contaminantes", defende.

Dende o BNG manifestan que tanto o Ministerio de Transportes como o Concello de Ames "deben comprometerse con este proxecto e iniciar as solicitudes pertinentes reclamando o traspaso".

Acordo entre BNG e PSOE

Por outra banda, Pampín lembra que esta actuación "foi unha iniciativa da organización nacionalista que formaba parte do acordo entre o BNG e o grupo de goberno amesán-o PSOE- para a aprobación definitiva dos Orzamentos municipais", e que, "nada se sabe sobre as xestións que o goberno municipal realizou sobre o tema".

