O Estado honra a memoria de José Esperante, o mazaricán asasinado en 1963 cando defendía o monte veciñal
Morreu por disparos da Garda Civil cando protestaba polo plan de incautación do franquismo para repoboación
José Esperante París, coñecido como Che de Pedro, foi un labrego da parroquia de Eirón, en Mazaricos, asasinado o 22 de xaneiro de 1963 por disparos da Garda Civil cando defendía o monte veciñal fronte á incautación que pretendía o réxime franquista para repoboación forestal.
A súa morte, e as feridas doutros tres veciños, convertéronse nun símbolo da loita labrega pola defensa das terras comunitarias e da resistencia fronte á represión franquista no rural galego. Cada ano, a comunidade local e o Instituto Galego das Terras Comunitarias (Ingateco) lembran o seu legado no Día da Loita da Veciñanza Comuneira na Defensa do Monte Veciñal.
Nun acto celebrado este luns na sede da institución que preside, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, entregou a Declaración de Recoñecemento e Reparación Persoal en memoria de José Esperante París. «A memoria democrática é un piar da nosa democracia; recoñecer a quenes foron perseguidos pola ditadura é un deber moral e democrático, un compromiso de non repetición e de xustiza», sinalou Blanco.
Ao acto asistiron tamén o subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, e representantes do Ingateco (que promoveu a solicitude do recoñecemento), co seu presidente, Claudio Quintillán, á fronte. A declaración foille entregada a Carmen, Argimiro e Manuel, fillos de José Esperante.
Un lugar na historia
O delegado do Goberno engadiu que «houbo persoas como José Esperante que, por defender o seu territorio e o seu medio de vida, foron perseguidas e asasinadas pola ditadura».
«Esta reparación serve tamén para devolverlles a palabra, a memoria e o lugar na historia que lles corresponde a todos eses labregos e labregas que loitaron polos montes veciñais fronte ás repoboacións forzosas do réxime franquista», sinalou.
Asimesmo, destacou que «recoñecer a Esperante é tamén honrar a dignidade dun pobo enteiro que non se dobregou ante a inxustiza» e agradeceu «o traballo e o compromiso do ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por liderar a aposta por avanzar nos procesos de reparación e memoria, que devolven dignidade ás vítimas e fortalecen a nosa democracia».
- ¿Cómo has quedado en la Carreira Pedestre? Consulta la clasificación
- La Carreira Pedestre, en directo: David de la Fuente y Uxía Pérez ganan la carrera tras un final de infarto
- David de la Fuente, Uxía Pérez y dos formas de triunfar en la Pedestre
- Vivir solo en Santiago: «Tiene sus desventajas, pero para mí es un privilegio»
- Así ha sido la 46ª Carreira Pedestre de Santiago
- Cervantes 'respira' tranquila: el hombre que vivía semidesnudo en la plaza abandona el lugar
- Todo queda en casa: negocios de Santiago que florecen en familia
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España