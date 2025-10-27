Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rois estreará concurso de tapas do 7 ao 23 de novembro

Os premios para os establecementos participantes, nove en total, inclúen 300, 250 e 150 euros e placas acreditativas

Haberá un sorteo de tres vales de 100 euros para os adultos asistentes

O alcalde, Ramón Tojo, presentou o certame con cinco hostaleiros roisenses.

O alcalde, Ramón Tojo, presentou o certame con cinco hostaleiros roisenses. / Cedida

El Correo Gallego

Rois

O I Concurso de tapas Rois nun bocado!, foi presentado este luns polo alcalde Ramón Tojo e cinco dos hostaleiros cuxos negocios participarán no certame. Esta iniciativa promovida polo Concello busca poñer en valor a creatividade gastronómica da hostalería local, dinamizar a vida social e fomentar a cultura das tapas no municipio.

A actividade terá lugar do 7 ao 23 de novembro. As tapas (cada local inscrito presentará soamente unha) terán un prezo de 2 euros e os clientes que degusten polo menos tres en dúas zonas diferentes poderán participar nun sorteo de tres vales de 100 euros. En total, participarán nove establecementos hostaleiros e de restauración roisenses (bares, cafeterías e restaurantes).

Onde se poderán degustar as receitas?

Cada fin de semana poderanse degustar tapas nas tres zonas establecidas: na primeira, en Urdilde, do 7 ao 9 de novembro, no Hotel Camiño do Mar e na Casa rural Fogar do Selmo; na segunda, en Augasantas, do 14 ao 16 de novembro, na Taberna Angueira e o Restaurante Casa Benjamín; e na terceira, que inclúe Oín, Rois, Seira e Sorribas, do 21 ao 23 de novembro, no Café-bar A Lúa, Café-bar Malecón, Taberna O Pemento, Bar Muelle Rois e Restaurante Val de Rois.

Todos os presentes no acto de presentación coincidiron en que este certame servirá para "promocionar a nosa gastronomía e os nosos produtos e para dar a coñecer a variada oferta que temos en Rois”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents