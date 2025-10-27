Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A veciñanza de Brión fórmase en RCP

A sesión tivo lugar no centro social brionés e foi impartido por persoal de Cardioangel

Asistentes ao curso nunha práctica de reanimación cardiopulmonar / Cedida

El Correo Gallego

Brión

Case medio cento de persoas de todas as idades participaron no curso de reanimación cardiopulmonar impartido pormonitores da rede de voluntariado Cardioangel no centro social de Brión. 

A actividade, promovida polo Concello, permitiu aprender técnicas básicas para actuar ante emerxencias. A concelleira de Servizos Sociais, Rosa Romero, formou parte da sesión e agradeceu a iniciativa de Cardioangel. “É importante que o maior número de persoas posibles aprendamos a facer técnicas de primeiros auxilios, pois se todos o aprenderamos de novos saberíamos como actuar diante determinadas situacións e se poderían salvar moitas vidas”sinalou.

Valorase realizar novas sesións prácticas, tanto dirixidas á veciñanza en xeral como a determinados sectores.

