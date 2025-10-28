Abraham Cupeiro e Ramiro Varela, gañadores dos Premios San Martiño á normalización lingüística
Os galardóns que impulsa o Concello da Estrada premian o uso e defensa do galego nos ámbitos comarcal, galego e durante toda unha vida
A entrega realizarase o vindeiro 11 de novembro, ás 20.00 horas, no Teatro Principal.
Abraham Cupeiro e Ramiro Varela son os vencedores dos Premios San Martiño de Normalización Lingüística, promovidos polo Concello da Estrada. A entrega realizarase o vindeiro 11 de novembro no Teatro Principal, ás 20.00 horas.
Estes galardóns conmemoran o traballo a prol da lingua galega en tres ámbitos: na comarca de Tabeirós-Terra de Montes, no ámbito galego e no contexto de toda unha vida. O xurado estivo conformado por Lucía Seoane Rosende, Iván Sanmartín Eirín, José Parada Caramés, Henrique Vázquez Pernas, Xosé Lueiro Lemos e María Sanmartín Ruzo, esta última exercendo como secretaria.
O premio á difusión da lingua na comarca de Tabeirós-Terra de Montes recaerá no programa de dinamización lingüística e cultural O Recuncho da Lingua, emitido dende hai seis anos pola emisora municipal Radio Estrada, dentro do seu programa Ensaiar é de covardes.
O premio San Martiño á normalización lingüística no ámbito galego será este ano para o lugués Abraham Cupeiro. Construtor, musicólogo e multinstrumentista, está especializado na recuperación de instrumentos ancestrais que utiliza para crear novas sonoridades.
Finalmente, o galardón a toda unha vida de defensa do galego recaerá no doutor estradense Ramiro Varela Cives. Iniciou a súa traxectoria como cirurxián pediátrico, ademais de exercer o papel de profesor titular na Universidade de Santiago de Compostela. Leva publicados máis de 100 artigos en revistas nacionais e internacionais e presentado máis de 20 ponencias en congresos de todo o mundo.
- Cervantes 'respira' tranquila: el hombre que vivía semidesnudo en la plaza abandona el lugar
- ¿Cómo has quedado en la Carreira Pedestre? Consulta la clasificación
- El hombre que vivía desnudo en Cervantes reaparece tras abandonar la plaza por una orden de alejamiento
- Un tren de borrascas releva al anticiclón: Galicia se prepara para un Todos los Santos pasado por agua
- Así ha sido la 46ª Carreira Pedestre de Santiago
- David de la Fuente, Uxía Pérez y dos formas de triunfar en la Pedestre
- Al banquillo en Santiago una mujer por fraude en subvenciones: más de 100.000 euros para casas del mayor
- Choque en redes entre Paula Prado y Rogelio Santos: de la 'kale borroka' a la zona íntima