Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abraham Cupeiro e Ramiro Varela, gañadores dos Premios San Martiño á normalización lingüística

Os galardóns que impulsa o Concello da Estrada premian o uso e defensa do galego nos ámbitos comarcal, galego e durante toda unha vida

A entrega realizarase o vindeiro 11 de novembro, ás 20.00 horas, no Teatro Principal.

O experto en Medicina Ramiro Varela Cives, á dereita, é un dos gañadores.

O experto en Medicina Ramiro Varela Cives, á dereita, é un dos gañadores. / Cedida

El Correo Gallego

A Estrada

Abraham Cupeiro e Ramiro Varela son os vencedores dos Premios San Martiño de Normalización Lingüística, promovidos polo Concello da Estrada. A entrega realizarase o vindeiro 11 de novembro no Teatro Principal, ás 20.00 horas.

Estes galardóns conmemoran o traballo a prol da lingua galega en tres ámbitos: na comarca de Tabeirós-Terra de Montes, no ámbito galego e no contexto de toda unha vida. O xurado estivo conformado por Lucía Seoane Rosende, Iván Sanmartín Eirín, José Parada Caramés, Henrique Vázquez Pernas, Xosé Lueiro Lemos e María Sanmartín Ruzo, esta última exercendo como secretaria.

O premio á difusión da lingua na comarca de Tabeirós-Terra de Montes recaerá no programa de dinamización lingüística e cultural O Recuncho da Lingua, emitido dende hai seis anos pola emisora municipal Radio Estrada, dentro do seu programa Ensaiar é de covardes.

O premio San Martiño á normalización lingüística no ámbito galego será este ano para o lugués Abraham Cupeiro. Construtor, musicólogo e multinstrumentista, está especializado na recuperación de instrumentos ancestrais que utiliza para crear novas sonoridades.

Finalmente, o galardón a toda unha vida de defensa do galego recaerá no doutor estradense Ramiro Varela Cives. Iniciou a súa traxectoria como cirurxián pediátrico, ademais de exercer o papel de profesor titular na Universidade de Santiago de Compostela. Leva publicados máis de 100 artigos en revistas nacionais e internacionais e presentado máis de 20 ponencias en congresos de todo o mundo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents