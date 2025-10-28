Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atropellan a una sexagenaria en la rúa Alcalde Ferreiro de Lalín

La mujer resultó herida, y se llamó a una ambulancia

Ocurrió este martes al filo de las 18.00 horas

Entorno del número 2 de la calle Alcalde Ferreiro de Lalín donde se produjo el atropello

Entorno del número 2 de la calle Alcalde Ferreiro de Lalín donde se produjo el atropello / GM

Marcos Manteiga Outeiro

Lalín

Una mujer de unos 60 años resultó atropellada este martes a la altura del número 2 de la rúa Alcalde Ferreiro de Lalín. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia, y desde el 112 dieron aviso a la Policía Local, GES y Bomberos.

Las primeras informaciones no hacen temer por la vida de la accidentada.

