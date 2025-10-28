Atropellan a una sexagenaria en la rúa Alcalde Ferreiro de Lalín
La mujer resultó herida, y se llamó a una ambulancia
Ocurrió este martes al filo de las 18.00 horas
Una mujer de unos 60 años resultó atropellada este martes a la altura del número 2 de la rúa Alcalde Ferreiro de Lalín. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia, y desde el 112 dieron aviso a la Policía Local, GES y Bomberos.
Las primeras informaciones no hacen temer por la vida de la accidentada.
