FURTIVISMO
Detienen a los tripulantes de un pesquero de Camariñas por presunto uso de dinamita
La Guardia Civil abordó el barco esta mañana en el puerto de Corcubión
El armador y los tres tripulantes del barco Lobo de Mar, con base en el puerto de Camariñas y dedicado a la pesca de cerco, fueron detenidos esta mañana en el puerto de Corcubión, cuando el pesquero fue abordado por agentes de la Guardia Civil. Todo apunta a que la investigación se centra en el presunto uso de dinamita para pescar.
El operativo, todavía abierto, se desencadenó esta mañana cuando una veintena de agentes se personaron en el puerto corcubionés y, con el apoyo de perros especialistas, inspeccionaron la embarcación. Posteriormente, los cuatro detenidos fueron trasladados en un furgón de la Guardia Civil.
Además de inspeccionar el pesquero, los agentes también registraron un bajo en el municipio de Cee que, presuntamente, utilizaban como almacén.
La investigación se coordina desde el Juzgado de Corcubión.
