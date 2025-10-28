A Estrada, Boqueixón, Teo y Vedra plantean rutas de turismo en kayak por el Ulla
Buscan impulsar iniciativas vinculadas a las visitas de naturaleza por el curso fluvial
Agader, con su directora Paz Rodríguez al frente, se comprometió a estudiar colaboraciones
La directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, acaba de mantener un encuentro de trabajo con los alcaldes de Vedra, Carlos Martínez; A Estrada, Gonzalo Louzao; y Boqueixón, Ovidio Rodeiro; en relación con el proyecto Ulla Navegable, y al que no pudo acudir la regidora de Teo.
En la toma de contacto, que tuvo lugar en la sede de la Axencia en Santiago, se evaluó la posible colaboración entre la Consellería do Medio Rural y los mencionados ayuntamientos de cara a impulsar una iniciativa vinculada al turismo de natureza, «como factor de desenvolvemento local, neste caso a través das rutas en kayak polo río», aportaban desde Agader.
Hay que recordar que entre las rutas en kayak más exitosas figura la que une la Illa de Arousa con el islote de Pedregoso, una isla rocosa con carácter salvaje y vistas únicas de la ría y que experimenta gran demanda en verano. El Ulla también posee paisajes y enclaves de excepción.
