Indignación en Teo por el retraso en el pago de expropiaciones de la AG-59
Los vecinos lamentan que la Xunta comenzase la ocupación de terrenos sin resarcirles
A su juicio, la demora podría impactar también en los tiempos de construcción de la autovía
Vecinos de Teo critican la «impunidad en el pago» al respecto de las expropiaciones del tramo Ramallosa-Pontevea de la AG‐59, lo que genera «preocupación» entre los afectados por no cobrar la totalidad de lo pactado.
La prolongación de la autovía AG-59, que conecta Santiago de Compostela con A Estrada, continúa siendo un proyecto estratégico para la mejora de la comunicación y el transporte en la comarca. «Sin embargo, una de las etapas más delicadas del proceso administrativo, las expropiaciones de terrenos para la construcción del tramo Ramallosa-Pontevea, enfrenta retrasos significativos que han generado malestar entre los propietarios», explican los propios afectados.
También se hacen eco de que desde la Xunta de Galicia «se iniciaron los actos de ocupación de los terrenos, pero hasta la fecha, los pagos de las indemnizaciones correspondientes no se han formalizado». Dicha demora está provocando «incertidumbre entre los vecinos y titulares de fincas», ya que aseguran depender de estas compensaciones «para poder reubicar actividades agrícolas o residenciales afectadas por la obra». Y es que, siempre según los informes oficiales, se preveía que en mayo de 2025 los propietarios recibirían la valoración económica de sus terrenos. «No obstante, este trámite no garantizaba el cobro inmediato, ya que aquellos que consideren insuficiente la indemnización podrán presentar una valoración alternativa o recurrir al Xurado de Expropiacións de Galicia», un proceso de revisión podría prolongar aún más el tiempo hasta que se efectúe el pago final.
Impacto en el calendario
Asimismo, los retrasos en las expropiaciones no solo afectan a los propietarios, según trasladaban a este diario, «sino que también podrían impactar en el calendario de construcción del tramo. La obra, adjudicada en agosto de 2023, para el tramo Pontevea-A Estrada, a la UTE formada por Vías y Construcciones S.A. y Marconsa, tiene previsto su inicio en octubre de ese mismo año», afirman.
La situación ha despertado la preocupación de los vecinos de A Ramallosa, Pontevea y otras localidades colindantes, quienes consideran que la administración debe agilizar los pagos para garantizar la seguridad jurídica de los afectados y evitar tensiones sociales. Expertos en urbanismo y derecho de expropiación señalan que estas demoras, aunque legales dentro del marco administrativo, pueden erosionar la confianza de los ciudadanos en la gestión pública de grandes infraestructuras. Y avisan a navegantes para que los estradenses vigilen el cobro de terrenos más allá del Ulla.
- ¿Cómo has quedado en la Carreira Pedestre? Consulta la clasificación
- La Carreira Pedestre, en directo: David de la Fuente y Uxía Pérez ganan la carrera tras un final de infarto
- Cervantes 'respira' tranquila: el hombre que vivía semidesnudo en la plaza abandona el lugar
- David de la Fuente, Uxía Pérez y dos formas de triunfar en la Pedestre
- Vivir solo en Santiago: «Tiene sus desventajas, pero para mí es un privilegio»
- Así ha sido la 46ª Carreira Pedestre de Santiago
- Todo queda en casa: negocios de Santiago que florecen en familia
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España