Invitan a impulsar una comunidad energética en el polígono de Toedo

Los empresarios interesados se reunirán el 24 de noviembre en el Edificio Multiusos Manuel Rivero de Lalín

La sesión divulgativa abordará los beneficios y la eficiencia que promueven estas agrupaciones

Una vista aérea del polígono de Toedo, en el Concello da Estrada / Bernabé / Javier Lalín

Marcos Manteiga Outeiro

A Estrada

El Ayuntamiento de A Estrada informa de que, a través de la Oficina de Transformación Comunitaria de la Diputación de Pontevedra, se invita a empresarios del polígono industrial de Toedo a participar en una sesión divulgativa sobre las comunidades energéticas y los beneficios que pueden llegar a tener para las empresas.

Las firmas asentadas en la comarca de Tabeirós-Terra de Montes tienen como sede de referencia de estas sesiones a la central que se encuadra en Lalín, y se reunirán el 24 de noviembre en el Edificio Multiusos Manuel Rivero. En la sesión, para la que se confirmará horario en los próximos días, se ofrecerá información práctica sobre las ventajas de las comunidades energéticas, su funcionamiento y los pasos necesarios para su creación, fomentando la participación de las empresas y entidades de los distintos parques empresariales.

Una comunidad energética se basa en el aprovechamiento de la capacidad de generación eléctrica o térmica, una mejora de la eficiencia energética o un desarrollo de sistemas de movilidad sostenible, con potencial para un desarrollo de la gestión de la demanda en futuro. A través de la inversión en estas medidas, los actores de dicha comunidad podrían beneficiarse adicionalmente respetando el medio ambiente.

