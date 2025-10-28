XUNTANZA
O alcalde de Ponteceso solicita a Rueda a circunvalación de Tella e Lestimoño
Avaliaron tamén as obras para resolver os problemas de inundacións
O alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, e o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, mantiveron unha reunión de traballo para avaliar, entre outros temas, as obras que a Administración autonómica executará para resolver os problemas de inundacións que se producen no municipio en momentos de episodios meteorolóxicos adversos.
A xuntanza, na que tamén participou o concelleiro de Obras, Constantino Fernández, serviu para abordar o proxecto para construír a circunvalación entre Tella e Lestimoño.
O rexedor aproveitou a ocasión para convidar ao presidente a visitar o municipio o vindeiro ano de cara a trasladarlle outras necesidades e solicitudes e analizar novas vías de colaboración entre o Concello e a Xunta.
José Manuel Mato agradeceu a "boa disposición do presidente, que reafirmou o seu compromiso por seguir mellorando as infraestruturas e servizos dos veciños e veciñas de Ponteceso co impulso de proxectos tan importantes como o plan de inundacións ou o a circunvalación".
