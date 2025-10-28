Polémica en Cee por un cartel en la playa de Lires en la que falleció una joven en verano

La aparición de un cartel informativo en la playa de Lires (Cee) ha desatado una nueva polémica entre el gobierno local y el BNG. En dicho panel, que ya ha sido retirado por el Concello, se podía leer el siguiente mensaje: "Este dispositivo fue colocado por el Concello de Cee el miércoles 27/08/2025 tras el triste fallecimiento de una chica de 24 años de edad en esta misma playa". Incluía además un lazo negro y el escudo municipal.

Uno de los carteles ubicados junto al aro salvavidas de la playa. / Cedida

Desde el BNG solicitaron la retirada del mismo por considerarlo "inapropiado" y "fóra de lugar a redacción do texto, así como case ofensivo para a familia da falecida". Además, los nacionalistas piden "medidas efectivas para evitar desgrazas" y que se coloquen dos banderas rojas en cada punta de la playa "que servan para que as persoas que poidan ir ao areal entendan a prohibición de entrar na auga, dado que no areal está restrinxido o baño por contaminación de aguas fecais".

A este respecto, la alcaldesa, Margarita Lamela, difundió hoy un comunicado negando "rotundamente" que el Concello de Cee haya colocado dicho cartel y asegurando que "los hechos han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil".

En la playa, afirma, "únicamente existen carteles oficiales" instalados por el Ayuntamiento para advertir del peligro de corrientes marinas, "con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios".

Otro de los carteles oficiales que advierten del peligro en la playa. / Cedida

La alcadesa advierte asimismo de que la colocación de cualquier cartel o pancarta sin la correspondiente autorización municipal "constituye una infracción grave" y las sanciones previstas pueden oscilar entre 750 y 1.500 euros. "Si, además, se emplean símbolos oficiales del Concello, como el escudo municipal, de forma indebida y acompañados de mensajes ofensivos o falsos, podrán concurrir otras responsabilidades de carácter penal por uso indebido de emblemas institucionales".

Por otro lado, recuerda al BNG "la obligación de solicitar los permisos correspondiente antes de colocar cualquier pancarta, cartel o folleto en espacios públicos, ya que es práctica reiterada por parte de dicha formación realizar estas acciones sin la preceptiva autorización".

Aro salvavidas robado dos veces

La alcaldesa señaló que el aro salvavidas instalado en la playa de Lires ha tenido que ser repuesto "después de que haya sido robado dos veces".

En el momento que se produjo el trágico suceso no estaba disponible porque había sido robado "y después, volvimos a colocar otro, que también fue robado". Actualmente, el arenal sí dispone de dicho aro.