SEGURIDADE

Acordo unánime no Parlamento para reforzar a loita contra o narcotráfico na Costa da Morte

O Parlamento pedirá máis efectivos da Garda Civil e unha base de vixilancia

Axentes da Garda Civil tentando recuperar un narcosubmarino na ría de Camariñas.

Axentes da Garda Civil tentando recuperar un narcosubmarino na ría de Camariñas. / G. C.

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

O Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade unha proposición do Partido Popular para solicitar ao Goberno de España que estableza os postos da Garda Civil de Vimianzo e Corcubión como principais na provincia da Coruña, có fin de que se poidan dotar dun maior número de efectivos e mellorar a seguridade costeira, reforzar a loita contra o narcotráfico e garantir o cumprimento das competencias que ten en zonas rurais e costeiras.

Así mesmo, pídese que se modernicen e reforcen os medios materiais e tecnolóxicos da Garda Civil na provincia da Coruña, e moi especialmente no ámbito da Costa da Morte, dotando aos postos de embarcacións máis potentes e manobrables, equipadas coa tecnoloxía necesaria para interceptar narcolanchas e garantir a eficacia das operacións no litoral galego.

Resposta contundente

A deputada popular Paula Mouzo demandou «unha resposta» contundente a un dos grandes problemas que ten a sociedade actual, porque manifestou que «os clans da droga coidan do seu entramado, teñen embarcacións modernas e actualizan as súas estratexias continuamente, ante o que nós temos que pelexar pola seguridade dos nosos veciños, pola saúde da nosa mocidade e polo cumprimento da lei».

Lembrou que «hai uns anos todos os días había dúas patrullas de vixilancia operativas, unha na comarca de Fisterra e outra na comarca de Soneira, e agora só hai unha para atender a toda a zona». A esta situación engadiu que «os cuarteis están baixo mínimos, hai vehículos que non compren coas funcións necesarias e, incluso, carecen de visores nocturnos».

Por outra banda, a proposta do BNG, todos os grupos aprobaron tamén por unanimidade demandar ao Goberno central a creación na Costa da Morte dunha base marítima permanente do Servizo de Vixilancia Aduaneira (SVA), e que se autorice o uso provisional das embarcacións incautadas no Lila Mumbai para destinalas ás bases do SVA en Galicia. Ademais, solicitarán que se liciten os contratos para renovar as embarcacións do referido servizo.

O deputado do BNG Óscar Insua sinalou que a Costa da Morte «segue a ser un burato negro para a entrada de droga». Segundo o Global Drug Intelligence Network xestionado pola Garda Civil, engadiu, «até o 2024 recibíase unha alerta cada trimestre pola chegada dun submarino, mentres que os pasados xullo e agosto xa foron máis de cinco as alertas activadas en cada un deses meses».

Falla de persoal

Óscar Insua advertiu tamén de que «a falla de persoal e o envellecemento do cadro, xunto á precarización das condicións laborais, os problemas de operatividade por carencia de medios e a cooperación deficiente con outras forzas e corpos de seguridade están a poñer en risco a eficacia do servizo para facerlle fronte ás redes criminais, cada vez máis complexas e organizadas».

TEMAS

