Ames apoya la defensa de derechos para las mujeres centroamericanas

La concejalía de Igualdade del Concello de Ames impulsó una recepción a tres mujeres defensoras de los derechos humanos en El Salvador y Guatemala: Milagro Alvarado, Juventina López y Ana Donis, que participan en la segunda edición del programa de acogida temporal Galicia Abriga. Y hay que subrayar que Ames es la única administración pública local que participa y colabora en la iniciativa con una subvención nominativa de 2.000 euros para la entidad Solidariedade Internacional de Galicia.

El programa, que consta de un acompañamiento personalizado a dichas mujeres, sirve para promover mejoras en su estado emocional y salud; y para impulsar nuevas enseñanza y herramientas para su activismo, activando redes y estrategias de protección a nivel internacional.

En cuanto a las protagonistas de la iniciativa, Juventina López es la lideresa comunitaria maya en Mam de Champerico, Guatemala, y coordinadora de proyectos de Asiaprodi, organización socia de Arquitectura Sen Fronteiras desde hace más de 15 años; Ana Donis es abogada de Mujeres Transformando el Mundo, organización feminista de Guatemala que lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres y socia local de Agareso; al tiempo que Milagro de la Paz ejerce como coordinadora territorial del Equipo de Oriente del Colectivo Feminista do Salvador, también socia local de Agareso.

En el acto participaron el alcalde, la edila de Igualdade y miembros de la Corporación municipal, así como personal municipal, representantes de Agareso (que impulsa el proyecto junto a las ONGD Solidariedade Internacional de Galicia y Ecos Do Sur), así como María Paz, coordinadora del programa Galicia Abriga.

En cuanto al apoyo económico, corre a cargo de la Xunta de Galicia, del programa europeo Protect Defenders, del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade y de los concellos de Ames y Oleiros. Galicia Abriga suma, asimismo, el respaldo da Coordinadora Galega de ONGD. Las tres mujeres coincidieron en denunciar la desigualdad, el difícil acceso a la justicia, y la falta de ejercicio de los derechos humanos