Costa da Morte pon en valor as romarías tradicionais a través da gastronomía, a artesanía e a cultura

Profesores e alumnos do ciclo de cociña do IES de Muxía elaboraron nove menús

Alumnos e profesores do ciclo de cociña do IES de Muxía cos nove menús.

Alumnos e profesores do ciclo de cociña do IES de Muxía cos nove menús. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

O IES Ramón Caamaño de Muxía acolleu a presentación dunha iniciativa que trata de reforzar a identidade da Costa da Morte e o traballo en rede de sectores centrais no territorio, como o agro, a artesanía e o patrimonio cultural, a través da marca de territorio Costa da Morte, Terra Atlántica.

Unha iniciativa do Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR), ao abeiro da cal se elaboraron nove propostas gastronómicas baseadas nas romarías da Costa da Morte, e en propostas que combinan a tradición e a innovación gastronómica.

Representantes políticos, do GDR Costa da Morte e do sector turístico no IES de Muxía.

Representantes de concellos e diferentes colectivos no IES de Muxía. / Cedida

Para a presentación e degustación deseñouse unha edición limitada de elementos artesanais promocionais, de pano de liño do artesanado local, coa imaxe das romarías de cada localidade.

Para a elaboración destas propostas gastronómicas contouse coa colaboración do propio profesorado e do alumnado do IES Ramón Caamaño, que elaboraron as diferentes propostas gastronómicas relacionadas con nove das romarías da Costa da Morte: a tortilla doce da Festa do Peñón (Laxe); a pataca confitada e o chourizo crocante de San Adrián de Verdes (Coristanco); o bolo de costela de porco de Santa Margarida de Muíño (Zas); as zamburiñas, o millo e o xamón da Festa da Familia (Dumbría); a torrada de pan de ovo, os froitos vermellos e o xeado da Virxe da Xunqueira (Cee); a chula de cabaza, o queixo e o toffee, de Saber de aldea (Corcubión); o longueirón, os trigueiros e o sal de ibérico da Festa do Longueirón (Fisterra); o follado de millo e o touciño entrefrebado con alioli e pementos da Virxe do Monte (Mazaricos); e a empanada de millo e berberechos, de Carnota.

Bolo de costela de porco típico da romaría de Santa Margarida de Muxía, de Zas.

Bolo de costela de porco típico da romaría de Santa Margarida de Muíño, de Zas. / Cedida

Ao acto sumáronse trinta persoas, entre elas responsables técnicos e políticos dos diferentes concellos, así como representantes das comisións de festas, que recolleron a testemuña de promover as festividades locais tendo en conta o produto alimentario de proximidade e a artesanía local, así como a importancia da implicación dos profesionais da restauración.

Cos resultados da xornada, o GDR Costa da Morte elaborará un dossier coas diferentes propostas gastronómicas para súa divulgación.

