Crece un 32% la afluencia para dar desde Silleda con los mejores ‘cerebros’ de la FP

Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, inauguró las olimpiadas gallegas de FP, GaliciaSkills 2025, que se desarrollan en el recinto ferial de Silleda desde este martes al jueves con la participación de cerca de 250 estudiantes de 76 centros educativos de toda Galicia. Además, el responsable autonómico aplaudió el aumento de participantes, «que incrementouse este ano nun 32%, pasando de 184 a 242 estudantes, o que demostra o interese que esperta esta cita e, por suposto, o nivel da competición», añadía.

El titular del departamento de enseñanza de la Xunta, que estuvo acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y por la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, además de por la alcaldesa Paula Fernández, animó a los presentes a dar lo mejor de sí mismos en esta competición, de la que saldrán los representantes de Galicia en el certamen estatal SpainSkills 2026 (Madrid, del 24 al 28 de febrero).

«Estes días tedes na vosa man poñer de manifesto a enorme calidade das ensinanzas que recibides dos vosos profesores ao longo do ano», indicó el conselleiro. «É máis, os que gañedes a medalla de ouro aquí teredes a gran responsabilidade de amosar o potencial da FP galega en Madrid o vindeiro ano», abundaba.

Román Rodríguez agradeció a las empresas patrocinadoras su apoyo al certamen, «que é unha boa proba da confianza do tecido produtivo na FP galega». Son un total de 99 las compañías que patrocinan estas GaliciaSkills 2025, un 30 % más que en la edición anterior, con representación de compañías de referencia como Festo, Siemens, Schneider, L’Oréal, Estrella Galicia, elPulpo, DomusVi o Finsa, entre muchas otras, que ceden materiales, herramientas y maquinaria para el desarrollo de las pruebas.

Más de treinta especialidades

El alumnado participante en esta octava edición de las GaliciaSkills, acompañado por más de 200 profesores, demuestra sus habilidades en 36 especialidades, de las cuales 27 entran en competición, seis son de demostración y otras tres están reservadas a estudiantes de programas formativos básicos de centros de Educación Especial.

Público y uno de los vehículos presentes en el foro GaliciaSkills 2025 de Silleda / Feira Internacional

Además de las pruebas de los alumnos en áreas como pintura de vehículos, panadería, ebanistería, reparación de carrocerías o jardinería paisajística, entre otras, los visitantes también pueden poner a prueba sus habilidades en varias de estas especialidades. Para ello, se habilitaron espacios Try a Skill para que el público visitante pueda experimentar las pruebas en las que compiten los chavales.

Medallas el día 30

El certamen GaliciaSkills está organizado por la Consellería de Educación y cuenta con la implicación logística de varios centros de FP. La entrega de premios está prevista para el próximo jueves 30 de octubre, cuando se reconozcan a los dos mejores clasificados de cada modalidad, que recibirán medallas de oro y de plata.

En cuanto a las colaboraciones, consta el Centro Integrado de FP Carlos Oroza (Pontevedra) como encargado de elaborar los menús para los competidores, mientras que el Centro Integrado de FP Manuel Antonio (Vigo) atiende la zona de cafetería y el Centro Integrado de FP Fraga do Eume (Pontedeume) se encargará de ofrecer el catering posterior al acto de entrega de premios, que se desarrollará el citado día 30.

Además, los centros integrados de FP Imaxe e Son da Coruña y Audiovisual de Vigo se encargan de la cobertura audiovisual del evento; mientras que otros centros, como el Centro Integrado de FP Leixa (Ferrol), el Centro Integrado de FP Fontecarmoa (Vilagarcía), el Centro Integrado de FP Universidade Laboral (Culleredo), el Centro Integrado de FP A Farixa (Ourense) y el Centro Integrado de FP As Mercedes (Lugo), colaboran en la organización de talleres para visitantes.