Destinan 3,1 millones de euros extra a los gastos generales de Ames

El pleno de Ames abordará un suplemento de crédito que, por 3.163.636 euros y con cargo al remanente de Tesorería, servirá para hacer frente al funcionamiento ordinario de los servicios municipales, y sufragar el incremento del 25% en el complemento específico del personal municipal, así como gastos en recogida de basura, servicios educativos complementarios e inversiones.

Otro de los asuntos a tratar es la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, optando el Concello por no repercutir el 100% del costo a los usuarios, sino un 75%.

En cuanto al POS+ Adicional, por 498.473 euros, de los cuales 152.984 se destinarán a gasto corriente y el resto a inversiones financieramente sostenibles. En cuanto a la revisión de precios del centro deportivo de A Telleira, se incrementa un 2,3%.

Por último, los ediles amesanos tratarán dos mociones políticas del grupo municipal del Partido Popular. La primera de ellas está pensada para la mejora de la seguridad viaria en la carretera DP-0206 a su paso por el Ayuntamiento de Ames, y la otra versa sobre los vertidos en el río Sar provocados por las obras de construcción de la nueva depuradora de aguas residuales de A Silvouta, en Santiago de Compostela.