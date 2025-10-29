Destinan 3,1 millones de euros extra a los gastos generales de Ames
Sufragarán el incremento del complemento para el personal y los servicios
El PP impulsará una moción para abordar el reciente vertido al río Sar
El pleno de Ames abordará un suplemento de crédito que, por 3.163.636 euros y con cargo al remanente de Tesorería, servirá para hacer frente al funcionamiento ordinario de los servicios municipales, y sufragar el incremento del 25% en el complemento específico del personal municipal, así como gastos en recogida de basura, servicios educativos complementarios e inversiones.
Otro de los asuntos a tratar es la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, optando el Concello por no repercutir el 100% del costo a los usuarios, sino un 75%.
En cuanto al POS+ Adicional, por 498.473 euros, de los cuales 152.984 se destinarán a gasto corriente y el resto a inversiones financieramente sostenibles. En cuanto a la revisión de precios del centro deportivo de A Telleira, se incrementa un 2,3%.
Por último, los ediles amesanos tratarán dos mociones políticas del grupo municipal del Partido Popular. La primera de ellas está pensada para la mejora de la seguridad viaria en la carretera DP-0206 a su paso por el Ayuntamiento de Ames, y la otra versa sobre los vertidos en el río Sar provocados por las obras de construcción de la nueva depuradora de aguas residuales de A Silvouta, en Santiago de Compostela.
- Cervantes 'respira' tranquila: el hombre que vivía semidesnudo en la plaza abandona el lugar
- ¿Cómo has quedado en la Carreira Pedestre? Consulta la clasificación
- Un tren de borrascas releva al anticiclón: Galicia se prepara para un Todos los Santos pasado por agua
- El hombre que vivía desnudo en Cervantes reaparece tras abandonar la plaza por una orden de alejamiento
- Así ha sido la 46ª Carreira Pedestre de Santiago
- David de la Fuente, Uxía Pérez y dos formas de triunfar en la Pedestre
- Al banquillo en Santiago una mujer por fraude en subvenciones: más de 100.000 euros para casas del mayor
- Choque en redes entre Paula Prado y Rogelio Santos: de la 'kale borroka' a la zona íntima