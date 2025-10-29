A Estrada sustituye 190 contenedores para envases ligeros por 75 con mayor capacidad

El Concello da Estrada comienza a recibir en su recinto municipal de Guimarei los contenedores amarillos, destinados a envases ligeros (plástico, latas o bricks), que serán colocados en la villa el próximo mes. Por ello, serán retirados 190 e instaladas alrededor de 75 nuevas unidades, «correspondentes cun novo modelo de maior capacidade que os actuais colectores e adaptados para a carga lateral», aclaran los técnicos.

La medida tiene como principal objetivo favorecer un incremento de eficiencia en la recogida selectiva de residuos, y llegará acompañada de una reorganización de las isletas de contenedores en la capital estradense.

Al hilo, el nuevo modelo supondrá pasar de los 800 litros de capacidad que ofrecen los contenedores actuales a unidades de 1.800 y 3.200 litros. Contando con este incremento, «o número de puntos de depósito por rúa será revisado e reorganizado, procurando unha optimización do espazo e unha recollida máis eficiente», añaden.

El edil de Servizos Municipais, Óscar Durán, explicó que se incorporarán también 25 depósitos más destinados a la recogida de vidrio, y habrá campañas informativas por el quinto contenedor.