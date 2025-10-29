La Feira Internacional se despide de Valencia y prepara ya Salimat
Los contactos en Levante garantizan la presencia mediterránea en Silleda desde el 4 al 7 de junio
Coincidirá con la edición número 48 de la popular Semana Verde
La Feira Internacional de Galicia Abanca (Silleda) despedía su participación en la Feria Gastronómica del Mediterráneo, Gastrónoma 2025, que acoge Valencia su décimo aniversario. Esta presencia (el foro ha tomado parte en otra decena de eventos similares) responde a la promoción de su 29º Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca, que tendrá lugar del 4 al 7 de junio de 2026 en el recinto ferial, de forma paralela a la 48º Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia.
Salimat Abanca acude a este evento con un espacio en el estand que la Consellería do Mar tiene en este certamen valenciano, en el que también está presente con puesto propio la Consellería do Medio Rural. «Una notoria presencia que da protagonismo a la Comunidad gallega en el evento y de la que la Feira Internacional de Galicia Abanca fue precursora, con su participación en el año 2019, cuando acudió con un estand en el que también daba cabida a cinco productores», apunta la organización.
Esta participación responde además a una estrecha relación entre la entidad ferial gallega y Valencia, comunidad que ya ha figurado entre los expositores de Salimat Abanca. Una presencia de productores valencianos que, a la vista de los contactos mantenidos hasta ahora en esta edición de Gastrónoma, y si todo sigue su cauce, se espera que sea nutrida en la próxima edición silledense de Salimat Abanca.
- Cervantes 'respira' tranquila: el hombre que vivía semidesnudo en la plaza abandona el lugar
- ¿Cómo has quedado en la Carreira Pedestre? Consulta la clasificación
- Un tren de borrascas releva al anticiclón: Galicia se prepara para un Todos los Santos pasado por agua
- El hombre que vivía desnudo en Cervantes reaparece tras abandonar la plaza por una orden de alejamiento
- Así ha sido la 46ª Carreira Pedestre de Santiago
- David de la Fuente, Uxía Pérez y dos formas de triunfar en la Pedestre
- Al banquillo en Santiago una mujer por fraude en subvenciones: más de 100.000 euros para casas del mayor
- Choque en redes entre Paula Prado y Rogelio Santos: de la 'kale borroka' a la zona íntima