La Feira Internacional se despide de Valencia y prepara ya Salimat

La Feira Internacional de Galicia Abanca (Silleda) despedía su participación en la Feria Gastronómica del Mediterráneo, Gastrónoma 2025, que acoge Valencia su décimo aniversario. Esta presencia (el foro ha tomado parte en otra decena de eventos similares) responde a la promoción de su 29º Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca, que tendrá lugar del 4 al 7 de junio de 2026 en el recinto ferial, de forma paralela a la 48º Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia.

Salimat Abanca acude a este evento con un espacio en el estand que la Consellería do Mar tiene en este certamen valenciano, en el que también está presente con puesto propio la Consellería do Medio Rural. «Una notoria presencia que da protagonismo a la Comunidad gallega en el evento y de la que la Feira Internacional de Galicia Abanca fue precursora, con su participación en el año 2019, cuando acudió con un estand en el que también daba cabida a cinco productores», apunta la organización.

Esta participación responde además a una estrecha relación entre la entidad ferial gallega y Valencia, comunidad que ya ha figurado entre los expositores de Salimat Abanca. Una presencia de productores valencianos que, a la vista de los contactos mantenidos hasta ahora en esta edición de Gastrónoma, y si todo sigue su cauce, se espera que sea nutrida en la próxima edición silledense de Salimat Abanca.