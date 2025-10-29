Frades despide a Emérita Pernas, pionera del ocio nocturno con la discoteca 'El Vergel'

El ayuntamiento de Frades está de luto tras despedir este miércoles a una de sus vecinas más mediáticas, Emérita Pernas Pereira, conocida por ser la fundadora de la discoteca El Vergel de Ponte Carreira, referencia de la movida nocturna en el área compostelana durante varias décadas del siglo pasado.

Emérita Pernas, vecina de la parroquia de Santa Mariña de Gafoi, donde recibió sepultura tras una misa, falleció a los 97 años después de una intensa vida que la llevó a ser pionera del emprendimiento femenino en un sector, el de la noche, en mano de hombres. La discoteca El Vergel, que fundó y gestionó, fue referente hasta el cambio de siglo, especialmente los domingos, ya que la movida se repartía los diferentes días del fin de semana con otras salas de la zona, como Dona Dana (Touro). Eran las noches de gloria al ritmo de Boney M. y los pases de lentas avanzada la madrugada.

Gracias a Emérita Pernas, Ponte Carreira entró en el mapa nocturno de Galicia.

Emérita, en la Festa dos Maiores de este año en Frades. / CEDIDA

Siguió su actividad vecinal

Detrás de esa forma de ocio estaba Emérita Pernas, viuda de Lino García Agra y madre de seis hijos, además de ser bisabuela, que tras retirarse de El Vergel siguió siendo uno de los motores de Frades a través de la Asociación de Amas de Casa, que presidió durante varios años, una labor por la que recibió un homenaje.

Una de sus fechas favoritas en el calendario anual era la Festa de Maiores de Frades, en mayo, a la que acudía siempre que podía, la última vez este mismo año.