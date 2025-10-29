Medio Ambiente tilda de «erróneo y dañino» el fallo del TSXG que anula un parque eólico de Mazaricos

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha tachado de «errónea» y «dañina para el medio ambiente, para Galicia y para la economía» la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el parque eólico Ruña III en Mazaricos por motivos ambientales, y anunció que la Xunta recurrirá el fallo.

Considera que la sentencia da la razón a la Xunta porque «nadie fue capaz de demostrar que este parque era nocivo para el medio ambiente, pero siempre hay una excusa y esta consiste en seguir paralizando el desarrollo de las energías limpias y de las energías verdes por motivos de forma», añadió.

A este respecto, señala que los magistrados basan la anulación en que la declaración de impacto ambiental se limitó al parque eólico cuando se tenía que haber realizado de forma conjunta con la de la línea eléctrica de evacuación, «cuando el Supremo dice que no es así». Señaló que las líneas de evacuación deben ser compartidas «para evitar tener Galicia llena de postes y cables» y esa línea «ya le da servicio a otro parque y ya fue analizada».

Por ello, Ángeles Vázquez entiende que es una «sentencia errónea que debería revisarse» y, si esto no es así, avanza que «habrá que recurrir de nuevo al Supremo». Alguien tendrá que ser responsable «de lo que acontece en Galicia», ya que esta situación lo que está provocando es que "no cumplamos los objetivos marcados, e incumplir es no llegar al año 2040 con esa neutralidad climática que todos pregonamos y queremos".

Indica asimismo que medidas como esta provocan "que se sigan emitiendo a la atmósfera 2,5 millones de toneladas de CO2".