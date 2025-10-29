Salvamento auxilia a un pesquero de Camariñas que quedó a la deriva

El pesquero Os Xuxos, con base en el puerto de Camariñas, tuvo que ser auxiliado la pasada noche tras quedar a la deriva a 2,5 millas al norte de Cabo Vilán, según informa Salvamento Marítimo. A bordo viajaban ocho marineros, que resultaron ilesos.

La voz de alerta se dio a las 20.09 horas del miércoles. Al parecer, la embarcación quedó sin gobierno tras sufrir un fallo en el motor.

Salvamento Marítimo movilizó a la embarcación Salvamar Altair, que remolcó al pesquero hasta el puerto de Camariñas, donde quedó atracado a las 23.35 horas.