La Santiña de Seira será restaurada en Rois tras dañarse en un accidente vinculado al robo de un tractor

Uno de los elementos patrimoniales más simbólicos del Concello de Rois, el cruceiro de capilla conocido como A Santiña de Seira, ha sido enviado a restaurar a un escultor local después de lo que suponen que fue "un accidente causado por el volcamiento de un tractor", señala el alcalde roisense, Ramón Tojo.

Los hechos sucedieron esta madrugada, cuando según el regidor, "dos ladrones robaron un tractor con grúa en la parroquia de Prada, en Esclavitude, y cuando qusieron escapar se perdieron entre las fincas que rodean el cruceiro y perdieron el control del vehículo", volcándolo en un riachuelo. El jefe del Gobierno local, aclara que hasta el momento "son todo supociones", pero que creen que en el momento de la escapada "chocaron contra el cruceiro e hicieron que la Santiña cayese de su sitio".

Por la mañana unos vecinos avistaron la figura tirada en el suelo y dieron el aviso. Explica que "al haber sufrido daños leves lo más adecuado era llevarla a un escultor para ejecutar labores de mantenimiento", pues este elemento "es muy querido por los vecinos de la zona".