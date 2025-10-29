Padres de Sigüeiro exigen otra cuidadora para nueve alumnos con necesidades

La ANPA A Nosa Escola del CEIP Plurilíngüe de Sigüeiro, en Oroso, lamenta los «recortes» que están sufriendo en cuando a la falta de un cuidador para alumnos con necesidades especiales. En concreto, en este colegio son 9 los chavales afectados, y cuentan con una sola monitora para darles servicio.

Según los padres, «a lei dice claramente que a ratio está en u coidador por 6 nenos. De eses 9 nenos, 7 quedan a comedor, todos necesitan nalgunha medida axuda para comer e 2 deles comen triturado". Además, de esos 9 estudiantes, ocho llevan pañales, y todo ellos «están distribuidos entre dous edificios e plantas diferentes. Son nenos cunha discapacidade recoñecida, tendo un deles un grado do 75% e informes do Sergas». Acaban asegurando que mandaron escritos a inspección y jefatura provincial, y que habrá una comisión para abordarlo, pero sin fecha fijada.