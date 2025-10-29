Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Padres de Sigüeiro exigen otra cuidadora para nueve alumnos con necesidades

Siete de ellos, además, emplean el comedor

Todos menos uno llevan pañales a diario

Visita de jugadores del Monbus Obradoiro al CEIP de Sigüeiro

Visita de jugadores del Monbus Obradoiro al CEIP de Sigüeiro / CEIP

Marcos Manteiga Outeiro

Oroso

La ANPA A Nosa Escola del CEIP Plurilíngüe de Sigüeiro, en Oroso, lamenta los «recortes» que están sufriendo en cuando a la falta de un cuidador para alumnos con necesidades especiales. En concreto, en este colegio son 9 los chavales afectados, y cuentan con una sola monitora para darles servicio.

Según los padres, «a lei dice claramente que a ratio está en u coidador por 6 nenos. De eses 9 nenos, 7 quedan a comedor, todos necesitan nalgunha medida axuda para comer e 2 deles comen triturado". Además, de esos 9 estudiantes, ocho llevan pañales, y todo ellos «están distribuidos entre dous edificios e plantas diferentes. Son nenos cunha discapacidade recoñecida, tendo un deles un grado do 75% e informes do Sergas». Acaban asegurando que mandaron escritos a inspección y jefatura provincial, y que habrá una comisión para abordarlo, pero sin fecha fijada.

