Trazo mejora accesos a dos aldeas y dota con aceras a Larín

Se actuó en el firme de Souto de Abaixo y en el de O Pedrido

Con estas intervenciones se busca una mayor seguridad

El Concello de Trazo acaba de completar un conjunto de actuaciones de mejora de la red viaria en la parroquia de Morlán, centradas en reforzar la seguridad viaria, la accesibilidad peatonal y la comodidad de los desplazamientos de los vecinos.

Así, se actuó en los accesos a los núcleos de Souto de Abaixo y O Pedrido, que permitieron renovar el firme, mejorar los puntos de drenaje y acondicionar los tramos más deteriorados de las vías, garantizando así un tránsito más seguro y fluido para los vehículos y peatones.

Además, en Larín se construyó una nueva acera de 330 metros de longitud. Según la alcaldesa de Trazo, la popular Fina Suárez, se trata de «garantir unhas comunicacións seguras, accesibles e de calidade para todos os veciños e veciñas».

