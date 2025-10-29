Trazo mejora accesos a dos aldeas y dota con aceras a Larín
Se actuó en el firme de Souto de Abaixo y en el de O Pedrido
Con estas intervenciones se busca una mayor seguridad
El Concello de Trazo acaba de completar un conjunto de actuaciones de mejora de la red viaria en la parroquia de Morlán, centradas en reforzar la seguridad viaria, la accesibilidad peatonal y la comodidad de los desplazamientos de los vecinos.
Así, se actuó en los accesos a los núcleos de Souto de Abaixo y O Pedrido, que permitieron renovar el firme, mejorar los puntos de drenaje y acondicionar los tramos más deteriorados de las vías, garantizando así un tránsito más seguro y fluido para los vehículos y peatones.
Además, en Larín se construyó una nueva acera de 330 metros de longitud. Según la alcaldesa de Trazo, la popular Fina Suárez, se trata de «garantir unhas comunicacións seguras, accesibles e de calidade para todos os veciños e veciñas».
- Cervantes 'respira' tranquila: el hombre que vivía semidesnudo en la plaza abandona el lugar
- ¿Cómo has quedado en la Carreira Pedestre? Consulta la clasificación
- Un tren de borrascas releva al anticiclón: Galicia se prepara para un Todos los Santos pasado por agua
- El hombre que vivía desnudo en Cervantes reaparece tras abandonar la plaza por una orden de alejamiento
- Así ha sido la 46ª Carreira Pedestre de Santiago
- David de la Fuente, Uxía Pérez y dos formas de triunfar en la Pedestre
- Al banquillo en Santiago una mujer por fraude en subvenciones: más de 100.000 euros para casas del mayor
- Choque en redes entre Paula Prado y Rogelio Santos: de la 'kale borroka' a la zona íntima