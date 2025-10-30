Un acusado de atracar una sucursal bancaria en Camariñas lo niega: "La Inteligencia Artificial hace maravillas"

Un hombre acusado de robo con violencia en una sucursal bancaria de A Ponte do Porto, en el municipio de Camariñas, en febrero de 2024, ha alegado que "nunca" ha estado en dicha oficina. "Yo no tengo nada que ver con el tema", ha declarado para añadir que "la Inteligencia Artificial hace maravillas".

Así lo ha manifestado durante el juicio que se celebra este jueves 30 en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña y que está previsto que continúe el próximo martes, día 4 de noviembre.

Ha sido tras visionar, al inicio de la vista y en sala, las imágenes de los hechos a petición del representante del Ministerio Público. "En aras de respetar y mejorar el derecho de defensa" del procesado de los delitos que se le imputan, ha expuesto.

"Yo no tengo nada que ver con esa persona", ha declarado el acusado tras ver el video del atraco. "No era yo", ha reiterado en varias ocasiones durante el interrogatorio.

En el juicio ha comparecido también, entre otros, el trabajador de la sucursal bancaria agredido durante el asalto, quien mirando al encausado a petición del fiscal, ha identificado al hombre como el autor de los hechos. "Sí, es esta persona, estoy seguro", ha incidido.

"Vino hacia mí, me apuntó con una pistola y me dijo: Esto es un robo', ha relatado el empleado tras añadir que le golpeó "en la cabeza y en la mano" con un arma "real". "Me dijo que como entrase alguien me iba a matar; por suerte no entró nadie", ha indicado.

La Fiscalía pide para el procesado penas que suman 14 años de prisión. Por el delito de robo con violencia e intimidación solicita cinco años de cárcel; cuatro por lesiones; y otros cinco por detención ilegal. Una petición que la abogada de la acusación particular (en nombre del empleado agredido) eleva a 15 años. En contraposición, el letrado de la defensa reclama la libre absolución.

Según recoge el escrito fiscal, el hombre se apoderó en total de 44.380 euros en metálico. Explica que ocultando sus rasgos faciales con una peluca y unas gafas de sol, apuntó con un objeto contundente, que aparentaba ser un arma de fuego, al único empleado que se hallaba trabajando en dicha sucursal en ese momento, pidiéndole que le entregase el dinero que había en la caja situada en el interior del mostrador.

El trabajador intentó proteger la referida caja y entonces el acusado, "inspirado por el ánimo de lucro, así como por el de menoscabar la integridad física del empleado, le propinó un fuerte golpe con el referido objeto contundente en la cabeza, en concreto, en la zona de la oreja izquierda y otro en una mano".

De esta forma, se apropió de "múltiples billetes y monedas que se hallaban en el interior de uno de los cajones del mostrador". También le obligó a abrir el depósito de billetes del cajero automático de la sucursal y a que introdujese dinero en una bolsa de plástico. Asimismo le ató los brazos y las piernas y le amenazó con matarlo, además de atarlo a una columna.