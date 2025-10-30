Amicos celebra un Samaín lleno de color y calaveras inspirado en el Día de los Muertos mexicano
El centro boirense de la asociación se transformó en un escenario festivo con desfiles, concursos y disfraces que llenaron la jornada de alegría, música y participación
El Correo Gallego
El Centro de Atención Integral de Amicos se convirtió hoy en un espacio lleno de color, música, flores y calaveras para celebrar una nueva edición del Samaín, una de las fechas más esperadas por los usuarios y usuarias de la entidad. En esta ocasión, la jornada estuvo inspirada en el tradicional Día de los Muertos mexicano, con las icónicas catrinas como protagonistas.
Durante las últimas semanas, los distintos grupos de Amicos trabajaron en la decoración de espacios, elaboración de calabazas y creación de disfraces, llenando el centro de un ambiente festivo. La mañana comenzó con el tradicional desfile por los pasillos del centro, en el que cada grupo presentó sus coreografías y caracterizaciones, acompañados de familiares y profesionales de la entidad.
La celebración incluyó también los esperados concursos de disfraces y calabazas. El jurado —formado por Digna Iglesias, vicepresidenta de Amicos; Dolores Vázquez, participante del AFD de Sociosanitaria; y Marina Espinazo, familiar— destacó la originalidad y el esfuerzo de todos los grupos.
Los Peketrines y peketrinas se alzaron con el premio al mejor disfraz, mientras que Mexicatrins fue reconocido como el más terrorífico y Cocoloco obtuvo el galardón al mejor baile y escenografía. Los Calavera resultaron los más simpáticos y las Catrinas choronas, las mejor maquilladas. En el concurso de cabazas, el primer premio fue para Ollo saltón de Miguel, seguido de Demonio de Miguel y Cárcel de Fran de Pekes.
El jurado subrayó que «este año, las catrinas aportaron alegría y color; fue un desfile muy bonito, más festivo que aterrador».
Tras una comida temática, la fiesta continuó por la tarde con juegos y bailes, en una jornada marcada por la participación y el buen humor.
Además, Amicos impulsa el concurso en redes «Samaín: Decoración de puertas terroríficas», abierto a centros educativos, ocupacionales y de día. Las fotografías podrán votarse en el Facebook de Amicos del 4 al 9 de noviembre, y la puerta ganadora será la que reciba más “me gusta”.
